Geleneksel Türk Tiyatrosu Çalıştayı Ankara'da: Ortak Hafıza, Ortak Sorumluluk

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü öncülüğünde, UNIMA Türkiye Milli Merkezi, Karagöz Derneği, Yaşayan Miras Vakfı ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu işbirliğiyle düzenlenen "Ortak Hafıza, Ortak Sorumluluk, Geleneksel Türk Tiyatrosu Çalıştayı" başkentte gerçekleştirildi.

Açılış ve Katılımcılar

Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ev sahipliğinde yapılan çalıştay, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan geleneksel Karagöz sanatının temsilcisi Ahmet Bünyamin Özdem'in performansıyla başladı. Çalıştaya UNIMA Türkiye Milli Merkezi Başkanı Enis Ergün, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz ve Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi katıldı.

Mesajlar ve Vurgu

UNIMA Türkiye Milli Merkezi Başkanı Enis Ergün, çalıştayı yalnızca bir toplantı olarak tanımlamayarak bunun bir "milli kültür seferberliği" olduğunu ifade etti. Ergün, "Biz tanımlamak için geleneksel kelimesini kullanıyoruz ama onlar aslında Türk tiyatrosunun en asli unsurları. Bizim temellerimiz. Onlar aynı zamanda milletimizin ruhunun aynası, onların sesi, dili." sözleriyle geleneksel sahne sanatlarının taşıdığı kültürel değeri vurguladı.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz ise Karagöz ve geleneksel Türk tiyatrosunun eğitim sisteminde daha güçlü yer alması gerektiğini belirterek, bunun mesleğin saygınlığını ve görünürlüğünü artıracağını kaydetti.

Gelecek Planları ve Yaygınlaştırma

Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, geçen yılki festivalin ardından daha kapsamlı bir çalıştay yapma kararı aldıklarını söyledi. Terzi, bu yıl 10 şehirde ilk kez düzenlenen Yaşayan Miras Şölenleri'nin gelecek yıl 15 ilde devam edeceğini bildirdi ve Güneydoğu Bölgesi'nde ilk kez düzenlenen Anadolu Şenlikleri'nin de gelecek yıl sürdürülmesinin planlandığını dile getirdi.

Terzi, yöneticilerin desteğinin önemine dikkat çekerek, "Belediye başkanları, milletvekilleri, valiler, oda başkanları, sivil toplum kuruluşları, aklınıza kim geliyorsa tabiri caizse vatandaşları maruz bırakarak, bu kıymetli kültürü hep birlikte daha iyi noktalara taşıyacağız." ifadesini kullandı. Ayrıca kültürel mirasın turizme katkısına değinerek, hikayesi olan destinasyonların turizmden daha fazla pay aldığını ve bu potansiyelin artacağını vurguladı.

Çalıştayın Odakları

Çalıştayda Karagöz, orta oyunu, meddah ve kukla tiyatrosu gibi geleneksel Türk tiyatrosunun köklü örneklerinin korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması konuları ele alındı. Katılımcılar, eğitim müfredatına entegrasyon, yaygınlaştırma çalışmaları ve yerel etkinliklerle bu sanat dallarının görünürlüğünün artırılması gerektiği üzerinde mutabık kaldı.

Ortak hedef: Geleneksel Türk tiyatrosunu koruyarak halkla buluşturmak, mesleğin saygınlığını yükseltmek ve kültürel mirası turizme kazandırmak.

