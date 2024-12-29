Gelir İdaresi Başkanlığı 850 Uzman Yardımcısı Alımı Yapacak

Gelir İdaresi 850 Uzman Yardımcısı İstihdamı İçin İlan Yayınladı

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 850 yeni uzman yardımcısı alacağını duyurdu. Bu alım kapsamında, 820 gelir uzman yardımcısı ve 30 devlet gelir uzman yardımcısının istihdam edilmesi planlanıyor. Kurum, konuya ilişkin resmi ilanını Resmi Gazete'de yayımladı.

Sınav ve Başvuru Tarihleri

GİB, alım yapılacak uzman yardımcıları için sınav sürecini başlattı. Adaylar, başvuru sırasında öncelik sırasına göre 5 il tercihi yapabilecekler. 14-20 Şubat 2025 tarihleri arasında ön başvurular alınacak, nihai başvurular ise 6-12 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Sınavın Detayları

Devlet gelir uzman yardımcılığı yazılı sınavı 19 Nisan 2025 tarihide, gelir uzman yardımcılığı sınavı ise 20 Nisan 2025 tarihinde Ankara'daki ÖSYM Elektronik Sınav Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Giriş sınavları, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak.