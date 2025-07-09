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Genç Avukatlara Kredi Desteği: Büro Kurma İmkanları Artıyor

Genç avukatların büro kurabilmeleri için 6 ay ödemesiz kredi desteği sağlanacak. Protokol, Türkiye Barolar Birliği ve Vakıfbank ile imzalandı.

Yayın Tarihi: 09.07.2025 17:40
Güncelleme Tarihi: 09.07.2025 17:40
Genç Avukatlara Kredi Desteği: Büro Kurma İmkanları Artıyor

Genç Avukatlara Heyecan Verici Kredi Desteği

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, genç avukatlara kendi bürolarını kurmaları için önemli bir kredi desteği müjdesi verdi. Bugün Ankara Hakimevi'nde gerçekleştirilen “Avukatların Büro Kurma Giderlerinin Karşılanması İçin Finansman Desteği Sağlanmasına Dair İşbirliği Protokolü İmza Töreni”nde açıklamalarda bulunan Bakan Tunç, 6 ay ödemesiz dönem ve sabit ile değişken faizli alternatifler sunulacağını belirtti.

Protokol Detayları ve Avantajları

Tunç, üç önemli paydaş olan Türkiye Barolar Birliği, Vakıfbank ve Kredi Garanti Fonu ile gerçekleştirdikleri işbirliği sayesinde genç meslektaşlarının kredi koşullarından yararlanabileceğini aktardı. Protokol kapsamında genç avukatlar, piyasa faiz oranlarının altında ve teminatsız kredi seçeneklerinden faydalanabilecek.

Özellikle deprem bölgesinden başvuran avukatlar için yaş sınırlaması uygulanmayacak. Bakan Tunç, bu durumun acil destek ihtiyacı bulunan meslektaşlarına pozitif ayrımcılık yapma gerekliliğinden kaynaklandığını vurguladı.

Ödenecek Destek Miktarı ve Yargı Reformları

Destek paketinin başlangıçta 3 milyar lira olarak belirlendiğini, sonrasında talebe göre 5 milyar liraya çıkarıldığını belirten Tunç, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde adalet sisteminin etkinliğini artırmaya yönelik önemli hedeflerin bulunduğunu ifade etti.

Tunç, avukatlık kanununun günün ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesi gerektiğini ve zorunlu müdafilik ile vekillik hizmetlerinde vergi azaltılması için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile görüşmelerin sürdüğünü aktardı.

Protokolün İmzası ve Gelecek Planları

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan da genç avukatların büro kurarken finansal desteklenmesinin, vatandaşların adalete erişimini kolaylaştıracağını ifade etti. Protokolün ardından Bakan Tunç, Sağkan, Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih ve Kredi Garanti Fonu Başkanı Erdoğan Özegen işbirliği protokolünü imzaladı.

Ankara Hakimevi'nde Türkiye Barolar Birliği, Vakıfbank ve Kredi Garanti Fonu desteğiyle düzenlenen...

Ankara Hakimevi'nde Türkiye Barolar Birliği, Vakıfbank ve Kredi Garanti Fonu desteğiyle düzenlenen "Avukatların Büro Kurma Giderlerinin Karşılanması İçin Finansman Desteği Sağlanmasına Dair İşbirliği Protokolü İmza Töreni" gerçekleşti. Törene Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (ortada), Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih (sağ 2), Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan (sol 2) da katıldı.

Ankara Hakimevi'nde Türkiye Barolar Birliği, Vakıfbank ve Kredi Garanti Fonu desteğiyle düzenlenen...

Ankara Hakimevi'nde Türkiye Barolar Birliği, Vakıfbank ve Kredi Garanti Fonu desteğiyle düzenlenen "Avukatların Büro Kurma Giderlerinin Karşılanması İçin Finansman Desteği Sağlanmasına Dair İşbirliği Protokolü İmza Töreni" gerçekleşti. Törene Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (ortada), Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih (sağ 2), Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan (sol 2) da katıldı.

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