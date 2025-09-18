Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu Açıklaması

Bakanlık iddiaları yakından takip ediyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu'na ilişkin basın ve sosyal medyada yer alan görüntü ve iddialarla ilgili açıklama yaptı.

"Basın ve sosyal medyada yer alan, İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu’na ilişkin bazı görüntü ve iddialar Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Söz konusu durum kabul edilemez olup, yurdun hizmete kapalı olduğu, yenileme çalışmalarının sürdüğü ve öğrencilerin bulunmadığı bir dönemde yaşandığı anlaşılmaktadır. Olayla ilgili derhal idari soruşturma başlatılmış olup, konu adli mercilere intikal ettirilmiştir. Sorumlular hakkında gerekli tüm işlemler titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Bakanlık, sürecin titizlikle yürütüleceğini ve konunun adli mercilere intikal ettirildiğini bildirdi.