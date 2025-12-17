DOLAR
Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu'ndan 2. Ordu ve 6. Kolordu Ziyareti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz, Hava ve Kara Kuvvetleri komutanlarıyla 2. Ordu (Malatya) ve 6. Kolordu (Çıldıroba, Kilis) komutanlıklarını ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 21:09
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 21:09
Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu'ndan 2. Ordu ve 6. Kolordu Ziyareti

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu 2. Ordu ve 6. Kolordu Komutanlıklarını Ziyaret Etti

İnceleme ve denetlemeler yapıldı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, beraberindeki heyetle birlikte 2. Ordu Komutanlığı ve 6. Kolordu Komutanlığına ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel da yer aldı.

Orgeneral Bayraktaroğlu ve heyeti, 2. Ordu Komutanlığı Malatya ile 6. Kolordu Komutanlığı Esas Komuta Yeri'nde Çıldıroba, Kiliste inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu'ndan, 2. Ordu Komutanlığı ve 6. Kolordu Komutanlığına...

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu'ndan, 2. Ordu Komutanlığı ve 6. Kolordu Komutanlığına ziyaret

