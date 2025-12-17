Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu'ndan 2. Ordu ve 6. Kolordu Ziyareti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz, Hava ve Kara Kuvvetleri komutanlarıyla 2. Ordu (Malatya) ve 6. Kolordu (Çıldıroba, Kilis) komutanlıklarını ziyaret etti.