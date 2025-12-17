Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu'ndan 2. Ordu ve 6. Kolordu Ziyareti

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu 2. Ordu ve 6. Kolordu Komutanlıklarını Ziyaret Etti
İnceleme ve denetlemeler yapıldı
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, beraberindeki heyetle birlikte 2. Ordu Komutanlığı ve 6. Kolordu Komutanlığına ziyaret gerçekleştirdi.
Ziyarette, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel da yer aldı.
Orgeneral Bayraktaroğlu ve heyeti, 2. Ordu Komutanlığı Malatya ile 6. Kolordu Komutanlığı Esas Komuta Yeri'nde Çıldıroba, Kiliste inceleme ve denetlemelerde bulundu.
