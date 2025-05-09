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Genelkurmay Başkanı Gürak, 2025 Siber Savunma Tatbikatı'nı İzledi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, NATO Kilitli Kalkan 2025 Tatbikatı'nın gözlemci gününe katıldı.

Yayın Tarihi: 09.05.2025 22:40
Güncelleme Tarihi: 09.05.2025 22:40
Genelkurmay Başkanı Gürak, 2025 Siber Savunma Tatbikatı'nı İzledi

Genelkurmay Başkanı Gürak, Siber Savunma Tatbikatı'nı İzledi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, 5-9 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen NATO Kilitli Kalkan (Locked Shields) 2025 Siber Savunma Tatbikatı'nın seçkin gözlemci gününe katıldı. Tatbikat, TSK Siber Savunma Komutanlığı tarafından gerçekleştirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Orgeneral Gürak'ın tatbikata katılımı ve etkinliğe dair görüntüler paylaşıldı. 40 ülkenin 17 takımla yer aldığı bu uluslararası siber savunma tatbikatı, siber güvenlik stratejilerinin geliştirilmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, NATO Kilitli Kalkan (Locked Shields) 2025 Siber Savunma...

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, NATO Kilitli Kalkan (Locked Shields) 2025 Siber Savunma Tatbikatı'nın seçkin gözlemci gününe, TSK Siber Savunma Komutanlığında iştirak etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, NATO Kilitli Kalkan (Locked Shields) 2025 Siber Savunma...

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, NATO Kilitli Kalkan (Locked Shields) 2025 Siber Savunma Tatbikatı'nın seçkin gözlemci gününe, TSK Siber Savunma Komutanlığında iştirak etti.

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