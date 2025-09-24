Gergerlioğlu'ndan Küresel Sumud Filosu Saldırısına Sert Tepki

DEM Parti'li Gergerlioğlu Küresel Sumud Filosu saldırısını kınadı

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yapılan saldırıyı lanetledi.

İnsanlığın vicdanı Küresel Sumud Filosu'nun yanında.

Küresel Sumud Filosu'nun başarılı olması, İsrail'in Gazze'de yaptığı korkunç soykırımın bir an evvel bitmesi gerektiğini haykırıyoruz.

Meclis'teki basın toplantısı ve eleştiriler

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, milletvekillerinin basın toplantısı yaptığı salondaki tadilatın uzadığını söyleyerek bu duruma yönelik eleştirilerde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Türkiye'ye yönelik açıklamalarına da tepki gösteren Gergerlioğlu, 'Türkiye'nin İsrail'e yaptırım uygulamadığını' iddia etti.

Gazze'ye doğru yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yapılan saldırıyı lanetlediklerini yeniden vurgulayan Gergerlioğlu, Tüm insanlığı İsrail'i durdurmaya, ona karşı çıkmaya, tavır koymaya davet ediyoruz.