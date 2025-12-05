Giresun’da Hayat Kurtaran Yarış: 30 Ekip Acil Müdahalede Yarıştı

Giresun’da Hayat Kurtaran Yarışta 30 Ekip Zamana Karşı Yarıştı

Giresun’da 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında düzenlenen Eğitim Ölçme ve Değerlendirme Yarışmasında sağlık çalışanları, sahadaki becerilerini göstermek için zamana karşı yarıştı. Etkinlik, il genelinden katılan ekiplerin profesyonel müdahale kapasitesini ölçeklendirmeyi amaçladı.

Etkinliğin Amacı ve Katılım

Giresun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlik, Giresun Uygulama Otelinde gerçekleştirildi. Yarışmaya il genelindeki Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarını temsilen 150 sağlık personeli katıldı. Toplam 30 ekip mücadele etti ve amaç, ekipler arası koordinasyonu güçlendirmek, müdahale yeteneklerini artırmak ve mesleki dayanıklılığı pekiştirmekti.

Yarışma Formatı ve Değerlendirme

Yarışma, gerçeği aratmayan senaryolar üzerine kurgulandı. Ekipler; acil durum senaryoları, çocuk ve yetişkin ileri yaşam desteği ile travmalı hasta yönetimi olmak üzere 4 kritik etapta performans sergiledi. Hakem heyeti, ekipleri tıbbi müdahale hızı, doğru teknik kullanımı ve kriz anındaki ekip uyumu ölçütlerine göre değerlendirdi.

Ödül Töreni ve Dereceler

Zorlu etapların tamamlanmasının ardından düzenlenen ödül törenine; Giresun Vali Yardımcısı Alpaslan Altınışık, İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İskender Aksoy, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ünal Özek, İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Mesut Özdemir ve il dışından gelen gözlemci eğitmenler katıldı. Yapılan puanlamalar sonucunda; Bulancak 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 1’inci, Görele 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2’nci ve Merkez 6 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 3’üncü oldu.

Organizatörler, etkinliğin saha tecrübelerini pekiştirdiğini ve acil sağlık hizmetlerinin toplumsal önemine dair farkındalığı artırdığını vurguladı.

GİRESUN’DA "1-7 ARALIK ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ HAFTASI" KAPSAMINDA DÜZENLENEN EĞİTİM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YARIŞMASINDA SAĞLIK ÇALIŞANLARI ZAMANA KARŞI YARIŞTI. İL GENELİNDEN 30 EKİBİN KATILDIĞI ETKİNLİKTE, PERSONELİN ACİL DURUMLARA MÜDAHALE BECERİLERİ VE KRİZ YÖNETİMİ PERFORMANSI ÖLÇÜLDÜ.