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Giresun'da İklim Değişikliği Eğitimi Başladı

Giresun'da UNDP tarafından düzenlenen İklim Değişikliği Eğitim Programı, çevre bilincini artırma hedefinde 20'nci kez gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 03.07.2025 12:59
Güncelleme Tarihi: 03.07.2025 12:59
Giresun'da İklim Değişikliği Eğitimi Başladı

Giresun'da İklim Değişikliği Eğitimi Başladı

Giresun, Türkiye'de iklim değişikliği ile mücadelede önemli bir adım attı. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen "Türkiye'de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında, "İklim Değişikliğine Uyum ve Sektörel Farkındalık Eğitimi" başladı.

İklim Değişikliği ve Giresun'un Riski

Programda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Murat Cavunt, Giresun'un iklim değişikliğinden kaynaklı ani yağışlar sonucu sel ve heyelanlarla sıkça karşılaştığını belirtti. Cavunt, Giresun'daki bu tür olayların Türkiye'nin diğer bölgelerine göre daha fazla yaşandığına dikkat çekerek, iklim değişikliği konusunun önemine vurgu yaptı.

Eğitim Programı ve Hedefleri

UNDP Türkiye Proje Yöneticisi Gizem Bal, Giresun'da gerçekleştirilen bu eğitimlerin 20'incisi olduğunu ifade etti. Bal, "İklim değişikliği kapsamındaki paydaşlar arasında koordinasyon geliştirilmesi hedefindeyiz. Bu küresel soruna yerelde ve ulusal düzeyde nasıl çözümler üretebiliriz?" şeklinde konuştu.

Program İçeriği

İki gün sürecek olan eğitim programının ilk gününde genel sunumlar yapılırken, yarın sektör bazında grup çalışmaları gerçekleştirileceği belirtildi. Giresun'un çok yağış alan, sel ve kıyı erozyonu riski taşıyan bir il olduğunu hatırlatan Bal, bu kapsamda iklim riskleri ve uyum stratejilerinin ele alınacağını ifade etti.

Sonuç ve Katılımcılar

Programda Bakanlıkta görevli İklim Değişikliği Uzmanı Dr. Ömer Öztürk de katılımcılara eğitimler hakkında bilgi vererek sürecin önemine dikkat çekti. Eğitim, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, UNDP yürütücülüğünde ve Avrupa Birliği ile Türkiye'nin ortak finansmanı ile düzenleniyor ve yarın sona erecek.

Giresun'da Birleşmiş Milletler Kalkınma Programınca (UNDP) yürütülen Türkiye'de İklim...

Giresun'da Birleşmiş Milletler Kalkınma Programınca (UNDP) yürütülen Türkiye'de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında "İklim Değişikliğine Uyum ve Sektörel Farkındalık Eğitimi" düzenlendi.

Giresun'da Birleşmiş Milletler Kalkınma Programınca (UNDP) yürütülen Türkiye'de İklim...

Giresun'da Birleşmiş Milletler Kalkınma Programınca (UNDP) yürütülen Türkiye'de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında "İklim Değişikliğine Uyum ve Sektörel Farkındalık Eğitimi" düzenlendi.

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