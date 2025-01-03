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Giresun'da Jandarma ve Emniyet Teşkilatına 65 Yeni Araç Tahsis Edildi

Giresun'da jandarma ve emniyet teşkilatına tahsis edilen 65 aracın teslim töreni gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 13:56
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 14:03
Giresun'da Jandarma ve Emniyet Teşkilatına 65 Yeni Araç Tahsis Edildi

Giresun'da Jandarma ve Emniyet Teşkilatına 65 Yeni Araç Tahsis Edildi

Giresun'da jandarma ve emniyet teşkilatına tahsis edilen 65 aracın teslimi için düzenlenen tören, Hükümet Konağı önünde gerçekleşti. Törende bulunan Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, emniyet ve asayiş hizmetlerinin sürekli olarak devam etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Serdengeçti, "Araçlar 24 saat esasına göre hizmet verebiliyor. Personel değişiyor ama araçlar hizmette kalmaya devam ediyor. Yanı sıra, sadece personel sayısı ile arzu ettiğimiz güvenlik iklimini tesis edemeyiz," diyerek, insan kaynağı ile birlikte araç, gereç, donanım ve teknoloji kapasitesinin de güçlendirilmesinin şart olduğuna dikkat çekti.

Kolluk birimlerinin hız ve caydırıcılığını artıracak olan unsurun teknik donanım ve imkanlar olduğunu belirten Serdengeçti, "Bugün emniyet ve jandarma teşkilatımızın kullanımına sunacağımız araçlarla buna bir adım daha yaklaşmış olacağız," şeklinde konuştu.

AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, güvenlik güçlerinin huzur ve güveni sağlamak için her türlü şart altında görev yaptığını vurguladı ve araçların her iki teşkilata hayırlı olmasını diledi. Diğer bir AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür ise devletin güçlü olduğunu belirterek, emniyet ve jandarma teşkilatının kazasız çalışmalarını temenni etti.

Törene İl Emniyet Müdürü Tacettin Çelebi ile İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer de katıldı. Törende 26 araç jandarma, 39 araç ise emniyet personeline teslim edildi.

Giresun'da jandarma ve emniyet teşkilatına tahsis edilen 65 aracın teslimi için tören düzenlendi....

Giresun'da jandarma ve emniyet teşkilatına tahsis edilen 65 aracın teslimi için tören düzenlendi. Hükümet Konağı önündeki törende, 26 araç jandarma, 39 araç da emniyet personeline teslim edildi.

Giresun'da jandarma ve emniyet teşkilatına tahsis edilen 65 aracın teslimi için tören düzenlendi....

Giresun'da jandarma ve emniyet teşkilatına tahsis edilen 65 aracın teslimi için tören düzenlendi. Hükümet Konağı önündeki törende, 26 araç jandarma, 39 araç da emniyet personeline teslim edildi.

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