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Giresun'da Kaybolan Çocuk İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Giresun'da denizde kaybolan 10 yaşındaki Toprak Derme için arama çalışmaları sürerken, babası hastanede tedavi altında.

Yayın Tarihi: 17.06.2025 12:09
Güncelleme Tarihi: 17.06.2025 12:09
Giresun'da Kaybolan Çocuk İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Giresun'da Denizde Kaybolan Çocuk İçin Çalışmalar Sürüyor

Giresun'da serinlemek amacıyla 10 yaşındaki Toprak Derme ile babası dün denize girdi ve çocuk kayboldu. Olayın ardından arama kurtarma çalışmaları hızla başlatıldı.

AFAD İl Müdürlüğü, Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Sahil Güvenlik ve Giresun ile Ordu Emniyet Müdürlüğü'nden oluşan 111 personel, 7 deniz aracı ile kaybolduğu Çıtlakkale Mahallesi açıklarında ve sahilde arama faaliyetlerine devam ediyor.

Ayrıca, arama çalışmalarında sahil güvenlik helikopteri ve dronlar kullanılarak deniz ve sahil boyunca tarama yapıldığı bildirildi.

Olayda boğulma tehlikesi geçiren baba Celal Derme'nin tedavisi ise Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'nde devam ediyor. Aile, olayın ardından büyük bir üzüntü içerisindeyken, yetkililerin yürüttüğü çalışmalar umutla bekleniyor.

Giresun'da serinlemek için babasıyla girdiği denizde kaybolan 10 yaşındaki Toprak Derme'yi arama...

Giresun'da serinlemek için babasıyla girdiği denizde kaybolan 10 yaşındaki Toprak Derme'yi arama çalışmaları ikinci gününde sürüyor. Çalışmalarda polis, AFAD, itfaiye, sahil güvenlik ekipleri görev aldı.

Giresun'da serinlemek için babasıyla girdiği denizde kaybolan 10 yaşındaki Toprak Derme'yi arama...

Giresun'da serinlemek için babasıyla girdiği denizde kaybolan 10 yaşındaki Toprak Derme'yi arama çalışmaları ikinci gününde sürüyor. Çalışmalarda polis, AFAD, itfaiye, sahil güvenlik ekipleri görev aldı.

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