DOLAR
37,91 0,23%
EURO
42,24 -1,35%
ALTIN
3.808,06 -1,27%
BITCOIN
3.094.791,31 1,59%

Giresun'da Kızıl Geyik Sürüleri Görüntülendi

Giresun'un Alucra ilçesinde, doğada sürü halinde gezen kızıl geyikler kaydedildi.

Yayın Tarihi: 10.04.2025 15:56
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 15:56
Giresun'da Kızıl Geyik Sürüleri Görüntülendi

Giresun'un Alucra ilçesinde, doğada doğal yaşamın bir parçası olan kızıl geyikler görüntülendi. Alucra'nın muhteşem doğası, sadece insanları değil, yaban hayatını da bünyesinde barındırıyor.

Demirözü köyü grup yolu çevresinde, yaklaşık 10 kızıl geyik sürü halinde gezinti yaparken kaydedildi. Çayırda ilerleyen bu zarif hayvanlar, kısa bir süre sonunda ağaçlık alana yönelerek gözden kayboldu.

Giresun'daki Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, 2007-2019 yılları arasında belirli periyotlarla doğaya kızıl geyik salarak popülasyon artışını desteklemiştir. Böylece bu nadir tür, yavaş yavaş doğal yaşam alanlarında daha görünür hale gelmiştir.

Giresun'un doğal güzelliklere sahip Alucra ilçesinde doğada gezinen kızıl geyikler görüntülendi....

Giresun'un doğal güzelliklere sahip Alucra ilçesinde doğada gezinen kızıl geyikler görüntülendi. Demirözü köyü grup yolu çevresinde sürü halinde gezinen yaklaşık 10 kızıl geyik görüldü.

İLGİLİ HABERLER

Akbank'tan Emeklilere 17.500 TL Destek: Fatura Başına 500 TL

Garanti BBVA'dan 75.000 TL Faizsiz Kredi Fırsatı Başladı

İŞKUR Gençlik Programı: Aylık 8,664 TL Destek! Ödemeler Nisan'da Başlıyor

Niğde, Kayseri ve Sivas İçin Meteoroloji'den Kar Alarmı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Davutoğlu, 21. Konya Tarım Fuarı'nı Ziyaret Etti
2
ABD ve Rusya'nın İstanbul'daki İkinci Büyükelçilik Görüşmesi Tamamlandı
3
Bakan Göktaş, Doğum Yardımı Başvurularını Açıkladı: 18 Bin 227 Başvuru Yapıldı
4
İran: ABD Gerçek İrade Gösterirse Nükleer Anlaşma Mümkün
5
Gaziantep'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
6
Giresun'da Kızıl Geyik Sürüleri Görüntülendi

DenizBank'ın 700 TL Fatura Desteği: Fatura Ödemekte Yeni Kolaylık

Ayda 100 Bin Lira Kazandıran Fırsat: İstanbul Ticaret Üniversitesi Programı

İŞKUR Gençlik Programı: Aylık 8,664 TL Destek! Ödemeler Nisan'da Başlıyor

Ekinözü Belediyesi'nden Çalışanlarına 71.000 TL Promosyon Müjdesi!

Samsunlu Memurların Promosyon Ödemesi: Tek Seferde 89.500 TL!

ÇAYKUR'dan Müjde: 1500 Personel Alımı Başlıyor

Niğde, Kayseri ve Sivas İçin Meteoroloji'den Kar Alarmı

Akbank'tan Emeklilere 17.500 TL Destek: Fatura Başına 500 TL

1-2-3 Çocuklu Hanelere 5.000 TL Destek Paketi

Garanti BBVA'dan 75.000 TL Faizsiz Kredi Fırsatı Başladı

İstanbul'da İSPER A.Ş. 50 Personel Alacak: Başvurular Başladı!

Ankara'da Simit Fiyatlarına Zam: 20 TL Olacak