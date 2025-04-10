Giresun'da Kızıl Geyik Sürüleri Görüntülendi

Giresun'un Alucra ilçesinde, doğada doğal yaşamın bir parçası olan kızıl geyikler görüntülendi. Alucra'nın muhteşem doğası, sadece insanları değil, yaban hayatını da bünyesinde barındırıyor.

Demirözü köyü grup yolu çevresinde, yaklaşık 10 kızıl geyik sürü halinde gezinti yaparken kaydedildi. Çayırda ilerleyen bu zarif hayvanlar, kısa bir süre sonunda ağaçlık alana yönelerek gözden kayboldu.

Giresun'daki Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, 2007-2019 yılları arasında belirli periyotlarla doğaya kızıl geyik salarak popülasyon artışını desteklemiştir. Böylece bu nadir tür, yavaş yavaş doğal yaşam alanlarında daha görünür hale gelmiştir.

Giresun'un doğal güzelliklere sahip Alucra ilçesinde doğada gezinen kızıl geyikler görüntülendi. Demirözü köyü grup yolu çevresinde sürü halinde gezinen yaklaşık 10 kızıl geyik görüldü.