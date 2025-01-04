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Giresun'da Olimpik Havuzda 60 Kişi Zehirlenme Şüphesiyle Hastaneye Başvurdu

Giresun'daki olimpik havuzda zehirlenme şüphesiyle toplam 60 kişi hastaneye kaldırıldı. Vali, incemelerin sürdüğünü duyurdu.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 14:53
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 14:53
Giresun'da Olimpik Havuzda 60 Kişi Zehirlenme Şüphesiyle Hastaneye Başvurdu

Giresun'daki Olimpik Havuz Krizi

Giresun'un Çıtlıkkale Mahallesi'ndeki Merkez Olimpik Yüzme Havuzu'nda yaşanan rahatsızlık, şehri saran bir sağlık krizine dönüştü. Bugün saat 10.30 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezine ulaşan ihbarda, havuzda bulantı ve kusma semptomları gösteren toplam 60 kişinin hastanelere başvurduğu belirtildi.

İlk Müdahale ve Gelişmeler

Olay yerine intikal eden 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri, ilk etapta 17'si çocuk 21 kişiyi hastanelere kaldırdı. Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, olayla ilgili imalatlarının devam ettiğini duyurarak, “Havuzdan etkilenen 21 kişinin durumu iyi, bilinci kapalı olan kimse yok,” şeklinde bilgi verdi.

Gaz Sızıntısı Şüphesi

Serdengeçti, havuzda yaşanan olayın kaynağının araştırıldığını ve doğal gaz firması ile AFAD ekiplerinin bu konuda incelemeler yaptığını bildirdi. “Karbonmonoksit değerleri biraz yüksek çıktı, tetkikler sürüyor,” diye ekleyen Vali, havuzun kapatıldığını ve incelemelerin tamamlanmasının ardından kamuoyuna gerekli açıklamaların yapılacağını kaydetti.

Valilikten Resmi Açıklama

Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamada, olayın rapid bir şekilde sağlık ekiplerinin müdahalesiyle çözüldüğü vurgulandı. İlk olarak 17 çocuk ve 4 yetişkinin hastanelere gönderildiği, daha sonra kendi imkânlarıyla gelenlerle birlikte toplamda 60 kişiye ulaşıldığı bilgisi paylaşıldı.

Sağlık, emniyet, itfaiye ve AFAD birimlerinin olay mahallinde gerekli önlemleri aldığına dikkat çekilen açıklamada, “Detaylı incelemeler devam etmektedir,” ifadesi yer aldı.

Giresun'daki olimpik havuzda rahatsızlanan 17'si çocuk 21 kişi tedavi altına alındı. Ekipler...

Giresun'daki olimpik havuzda rahatsızlanan 17'si çocuk 21 kişi tedavi altına alındı. Ekipler, baygınlık geçiren ve çeşitli şikayetleri bulunan 21 kişi kentteki hastanelere nakletti.

Giresun'daki olimpik havuzda rahatsızlanan 17'si çocuk 21 kişi tedavi altına alındı. Ekipler...

Giresun'daki olimpik havuzda rahatsızlanan 17'si çocuk 21 kişi tedavi altına alındı. Ekipler, baygınlık geçiren ve çeşitli şikayetleri bulunan 21 kişi kentteki hastanelere nakletti.

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