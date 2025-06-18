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Giresun'da 'Orman Okulu Projesi' Başarıyla Hayata Geçirildi

Giresun'da hayata geçirilen 'Orman Okulu Projesi' ile çocuklara doğada eğitim imkanı sunuluyor.

Yayın Tarihi: 18.06.2025 17:09
Güncelleme Tarihi: 18.06.2025 17:09
Giresun'da 'Orman Okulu Projesi' Başarıyla Hayata Geçirildi

Giresun'da Doğayla İç İçe Eğitim Modeli

Giresun'da, Fındıkyurdu Anaokulu'nda uygulanan "Orman Okulu Projesi" öğrencileri doğayla buluşturarak eğitimde yeni bir dönemi başlatıyor. Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) Başkanlığı'nın desteğiyle gerçekleştirilen projeyle, okul çevresine bitki serası, hobi bahçesi, amfi ve yeşil alan, tavuk kümesi gibi alanlar inşa edildi.

DOKAP Başkanı'ndan Önemli Mesajlar

DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin, projenin açılışında yaptığı konuşmada, okulların toplum kalkınmasındaki önemine dikkat çekti. Gültekin, kalıcı bir toplum gelişimi için çocuklara, kadınlara ve engellilere yönelik projelerin büyük değer taşıdığını belirterek, "Artık çocuklarımız toprakla, hayvanla içli dışlı değiller. Onların doğayla temasını sağlamak çok mühim," ifadesini kullandı.

Projenin Amacı ve Katılımcılar

Okul Müdürü Nilüfer Cebeci, projenin hedefinin kentleşen dünyada çocuklarla doğa arasındaki bağı yeniden tesis etmek olduğunu vurguladı. Bu özel programa İl Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz, okul müdürleri, öğrenciler ve veliler de katıldı.

Giresun'da anaokulunda öğrencilere bina dışında da eğitim imkanı sunan "Orman Okulu Projesi"...

Giresun'da anaokulunda öğrencilere bina dışında da eğitim imkanı sunan "Orman Okulu Projesi" hayata geçirildi. Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) Başkanlığı desteğiyle Fındıkyurdu Anaokulu'nda uygulanan proje kapsamında okul çevresindeki alanda bitki serası, hobi bahçesi, amfi ve yeşil alan, tavuk kümesi, oyun ve oturma alanları oluşturuldu.

Giresun'da anaokulunda öğrencilere bina dışında da eğitim imkanı sunan "Orman Okulu Projesi"...

Giresun'da anaokulunda öğrencilere bina dışında da eğitim imkanı sunan "Orman Okulu Projesi" hayata geçirildi. Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) Başkanlığı desteğiyle Fındıkyurdu Anaokulu'nda uygulanan proje kapsamında okul çevresindeki alanda bitki serası, hobi bahçesi, amfi ve yeşil alan, tavuk kümesi, oyun ve oturma alanları oluşturuldu.

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