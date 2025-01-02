Göç ve Diaspora Vakfı'ndan Suriye Raporları: Eğitim ve Yeniden Yapılanma

Suriye'ye Güvenli Dönüş Süreçleri Üzerine Dikkat

Göç ve Diaspora Vakfı, "Türkiye'den Suriye'ye Geleceğin İnşası: Eğitim Raporu" ile "Suriye Saha Gözlem Raporu"nu kamuoyuna sundu. Raporlar, Suriye’ye dönmeyi planlayanların güvenli, gönüllü ve onurlu dönüş süreçlerinin uluslararası işbirliği ile desteklenmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Eğitim Raporunun Ana Gündemleri

Eğitim raporunda 2024 yılı itibarıyla Türkiye'deki Suriyelilerin eğitim alma oranında artış beklenirken, dil bariyerleri ve entegrasyon sorunlarının devam ettiği belirtildi. Genç yaş gruplarının eğitime katılımının daha yüksek olduğu gözlemlenirken, savaş sonrası tahrip olan eğitim altyapısının yeniden kurulması gerektiği ifade edildi.

Öğretmenlerin yeniden eğitilmesi ve okulların onarılması gerektiği dile getirilen raporda, Türkiye’de eğitim almış Suriyeli öğrencilerin, kendi ülkelerindeki eğitim sistemine uyum sağlamasına yönelik özel destekleyici programların devreye girmesi gerektiği vurgulandı. Bununla birlikte, Türkiye’de kalmaya devam eden Suriyeliler için eğitim, bireysel gelişim ve toplumsal uyum açısından kritik bir rol oynamaktadır.

Birlikte Eğitim Müfredatı Geliştirme İhtiyacı

Rapor, Suriyelilerin Türkiye'deki eğitim süreçlerinde kazandıkları bilgileri kendi ülkelerinde sürdürebilmeleri için ortak bir müfredat geliştirilmesinin önemini de vurguladı. Ayrıca, Suriye’de ikinci yabancı dil olarak Türkçe eğitiminin anlamlı olacağına değinildi.

Yeniden Yapılanma Sürecinde Türkiye'nin Rolü

Suriye Saha Gözlem Raporu, Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin yeniden yapılanma sürecini ele alarak Türkiye'nin bu süreçteki olası katkılarına dikkat çekti. Rapor, toplumsal barış, siyasal meşruiyet ve bölgesel işbirliği gerektiren çok boyutlu bir yaklaşımın önemini vurguladı.

Türkiye’nin, tarihsel bağları ve bölgesel konumu itibarıyla bu süreçte öncü bir aktör olabileceği kaydedildi. Rapor, Suriyelilerin geri dönüş süreçlerinin kademeli bir şekilde planlanmasının hayati olduğunu belirtti.

Koordinasyon ve Kapsayıcı Yönetim Modeli Önerileri

Bu bağlamda, Türkiye'nin ulusal ve uluslararası düzeyde güçlü bir koordinasyonla liderlik rol üstlenmesi gerektiğinin altı çizildi. İleriye dönük, Türkiye'nin Suriye'nin yeniden yapılanma sürecine kapsamlı bir strateji ile katkıda bulunması bekleniyor.

Her iki rapora, Göç ve Diaspora Vakfı'nın resmi internet sitesi üzerinden ulaşmak mümkündür.