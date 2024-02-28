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Göçmen kaçakçılarına operasyon: 42 göçmen kaçaklığı yapan şüpheli ile 333 göçmen ele geçirildi

Kalkan-13 adlı operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yapan suç örgütüne darbe vuruldu. Operasyonlarda 42 göçmen kaçakçısı ve 333 kaçak göçmen ele geçirildi

Yayın Tarihi: 28.02.2024 09:25
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 09:25
Göçmen kaçakçılarına operasyon: 42 göçmen kaçaklığı yapan şüpheli ile 333 göçmen ele geçirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları birimleri, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın talimatıyla "Kalkan-13" adı verilen göçmen kaçakçılığı operasyonlarını gerçekleştirdi.

Diyarbakır’da göçmen kaçakçılığıyla mücadele eden polis ekipleri, İran’dan gelen kaçak göçmenleri ülkeye sokan suç örgütünü çökertti. Suç örgütünün hesaplarında 10 milyon liradan fazla para akışı olduğu belirlendi. Yapılan operasyonlarda 42 suç örgütü üyesi ve 333 kaçak göçmen gözaltına alındı.

Operasyonlarda ele geçirilen düzensiz göçmenler, ilgili göç idarelerine gönderildi ve ülkelerine geri gönderilmek üzere işlemleri yapıldı. Ayrıca operasyonlarda ruhsatsız silahlara, çok sayıda telefon ve hatlara ve büyük miktarda paraya el koyuldu.

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