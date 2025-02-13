GÖKBEY Helikopteri Zorlu Kış Testlerini Başarıyla Geçti

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen T625 GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri, yoğun kış şartlarında alçak irtifa soğuk hava testlerini başarıyla tamamladı. İlk uçuşunu 6 Eylül 2018'de gerçekleştiren ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 Aralık 2018'de adını koyduğu GÖKBEY projesi, zorlu bir test aşamasını daha geride bıraktı.

Seri üretimi tamamlanan ilk 3 GÖKBEY helikopterinin teslimatından sonra, sivil ve askeri sertifikasyon süreci için gerekli testlerin gerçekleştirilmesi amacıyla helikopter, İsveç’in Kiruna bölgesine gönderildi. Burada, GÖKBEY'in soğuk hava koşullarına dayanıklılığını kanıtlamak adına bir ay süren testler gerçekleştirildi.

İklimlendirme sistemlerinin performanslarının hava aracı seviyesinde değerlendirildiği yer testlerinde, itki, döner kanat ve hidrolik testleri de tamamlandı. Bu testlerle birlikte, GÖKBEY'in kutup dairesindeki aşırı soğuk hava koşullarında dahi uçuşa hazır olduğu belgelendi.

60 Saatlik Uçuş ile Başarı

Test süreci boyunca GÖKBEY'in kontrol edilebilirlik ve performans odaklı uçuş testlerinde zorlayıcı manevralar yapılarak iniş-kalkış ve uçuş limitleri belirlendi. Limit hızları ve piste yaklaşım açıları için soğuk hava koşullarında testler uygulandı. Ayrıca, havacılık emniyet kriterleri dahilinde arıza senaryolarında güvenli uçuş kabiliyeti de başarıyla kanıtlandı. 176 knot hızında kontrol edilebilirlik testleri gerçekleştirildi.

TUSAŞ'ın deneyimli yer personeli, pilot, uçuş test mühendisi, tasarım ve proje çalışanlarının emniyet öncelikli çalışmalarıyla, eksi 30 dereceye varan sıcaklıklarda 600'den fazla tekil test noktası, 60 sorti ve toplamda 60 saatlik uçuş başarıyla tamamlandı.