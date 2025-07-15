Gökhan Tepe, Van Kültür Yolu Festivali'nde Unutulmaz Bir Konser Verdi

Gökhan Tepe, Van Kültür Yolu Festivali'nde Sahne Aldı

Şarkıcı Gökhan Tepe, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Van Kültür Yolu Festivali kapsamında Van'da konser verdi. Atatürk Kültür Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlik, müzikseverlerle dolup taştı.

Unutulmaz Mekanda Müzik Coşkusu

Van'daki konserde Gökhan Tepe, hayranlarıyla bir araya gelerek sahne performansını sergiledi. Birbirinden güzel şarkılarını seslendiren Gökhan Tepe, merhum sanatçılar Ferdi Tayfur ve Müslüm Gürses’i de anmayı ihmal etmedi. Usta isimlerin eserlerine yer vererek geçmişe bir yolculuk yaptı.

Hayranların Coşkusu

Tepe, hayranlarının kendisine eşlik etmesiyle birlikte yoğun bir coşku yaşadı. Konsere katılanlara teşekkür eden sanatçı, müzik dolu bir akşam yaşanmasında katkı sağlayan herkese minnettarlığını sundu.

Şarkıcı Gökhan Tepe, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Van Kültür Yolu Festivali" kapsamında Van'da sahne aldı.

Şarkıcı Gökhan Tepe, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Van Kültür Yolu Festivali" kapsamında Van'da sahne aldı.