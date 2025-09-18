Göktaş: 630 Atama ile 51.947 Şehit Yakını ve Gazi Kamuya Yerleşti

Beştepe'de Kura Töreni

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarının Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni'nde konuştu. Göktaş, şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelmekten onur duyduğunu belirtti.

Şehitlere vefa, gazilere minnet

Konuşmasında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitleri rahmet ve şükranla andığını ifade eden Göktaş, gazilere sağlıklı ve huzurlu bir ömür diledi. Göktaş, "Şehitlerimizin ve gazilerimizin kararlılığı sayesinde, kardeşliğimize kastedenler, huzurumuzu bozanlar ve vatanımıza yönelen tehditler bu topraklarda barınamadı." sözlerine vurgu yaptı.

Göktaş, ülkemizin binlerce yıllık şanlı tarihini ve kahramanlık destanlarını hatırlatarak, bu mirasın en kıymetli parçalarının aziz şehitlerin hatırası ve gazilerin varlığı olduğunu kaydetti. Sözlerinde Malazgirt, Çanakkale, Sakarya, Dumlupınar ve 15 Temmuz gecesindeki demokrasi direnişine atıflarda bulundu; Mehmetçiklerin sınır boylarında vatan nöbeti tuttuklarını vurguladı.

Kamuya yerleştirme ve sayılar

Bakan Göktaş, devletin minnetinin tezahürleri arasında yer alan atama sürecine dikkat çekerek şunları aktardı: "Biraz sonra şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımızın atamalarını gerçekleştireceğiz. Şimdiden yeni görevlerinizin hayırlı olmasını diliyorum." Göktaş, bugün gerçekleştirilecek 630 atama ile birlikte toplam 51.947 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamuda istihdamının sağlanacağını bildirdi.

Göktaş, şehitlerin emanetini korumanın ve gazilerin onurunu yaşatmanın devletin en kutsal görevlerinden olduğunu belirterek, bu iradenin millet hafızında ve tarih sayfalarında milli şuuru ebedileştireceğini söyledi.

Türkiye Yüzyılı ve 2025 Aile Yılı

Bakan, bu kazanımların Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda yeni bir çağın kapılarını aralayacağını ifade etti. Ayrıca Bakanlık olarak 81 ilde gerçekleştirilen Terörsüz Türkiye Kardeşlik Sofraları gibi uygulamalarla birlik ve beraberliğin kalıcı değerlere dönüştürüldüğünü aktardı.

Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü iradeyi rehber edindiklerini belirterek, "Şehitlerimizin emanetini korumaya, gazilerimizin duasını almaya ve ülkemizi çok daha güçlü yarınlara taşımaya kararlıyız." dedi. Bakan, 2025 Aile Yılı'nın millet dayanışmasını ve toplum huzurunu daha da güçlendirecek bir dönüm noktası olacağını vurguladı.

Konuşmasını tüm şehitleri rahmetle anıp ailelerine, gazilere sağlık ve huzur dileyerek tamamlayan Göktaş, yaklaşan 19 Eylül Gaziler Gününü de kutladı ve bugünkü kamu atamalarına girenleri tebrik etti.