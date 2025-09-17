Göktaş: Kurumsal Hayırseverlikle Türkiye Yüzyılı'na Sürdürülebilir Etki

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Arnavutköy'deki Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri'nde düzenlenen "Türkiye Yüzyılında Kurumsal Hayırseverlik: Sosyal Sorumlulukta Ortak İrade Çalıştayı"nda yaptığı konuşmada, toplum yararına yürütülen çalışmaların kapsamını ve hedeflerini anlattı.

Göktaş, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Darülaceze mirası ve vizyon

Bakan Göktaş, Darülaceze'nin 100 yılı aşkın süredir iyiliğin, merhametin ve dayanışmanın simgesi olduğunu belirterek bu asırlık mirası "Türkiye Yüzyılı'nda Kurumsal Hayırseverlik" vizyonuyla geleceğe taşıdıklarını söyledi. "Hep birlikte daha kapsayıcı, sürdürülebilir ve kurumsal bir sosyal sorumluluk anlayışını inşa ediyoruz" dedi.

Göktaş, sosyal sorumluluk projelerinin toplumun farklı kesimlerini bir araya getiren köprüler olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sosyal sorumluluk projeleri her daim, toplumun tüm kesimlerini ortak bir amaç etrafında birleştiren ve dayanışmayı güçlendiren birer köprü olmuştur. Her bir proje, çocukların eğitiminden yaşlıların bakımına, engelli bireylerin hayata aktif katılımından kadınların ekonomik güçlenmesine kadar geniş bir yelpazede hayata dokunuyor. Bu anlamda hayırseverlik sadece bir yardım faaliyeti değil, aynı zamanda tek tek bireyleri güçlendiren ve geleceklerine yön veren bir dayanışma yolculuğudur. Bunun yanı sıra, toplumun ortak vicdanını harekete geçiren bir vizyonun parçasıdır. Bu vizyon, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu 'Türkiye Yüzyılı' hedefleri doğrultusunda başlatılan büyük yürüyüşün önemli ayaklarından biridir."

Sosyal devlet ve iş birliği vurgusu

Bakan, sosyal devlet anlayışının toplumsal refahı yükselten bir yansıması olduğunu belirterek, "Bakanlığımız, sosyal devlet anlayışının sahadaki en güçlü temsilcisidir. Bu doğrultuda 86 milyon vatandaşımıza dokunan hizmetlerimizle, kimseyi geride bırakmayan sosyal politikalar yürütüyoruz. Bu kapsamda en büyük gücümüz ise kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplum olarak kurduğumuz güçlü işbirlikleridir. Biliyoruz ki sosyal politikaların etkili olabilmesi, sadece devletin değil, toplumun tüm paydaşlarının ortak çabasıyla mümkündür." dedi.

Strateji, projeler ve somut adımlar

Göktaş, Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve 2. Eylem Planı'nın şeffaflık, hesap verilebilirlik, gönüllülük kültürü ve dijitalleşme odaklarıyla iş birliklerini güçlendirmeyi amaçladığını aktardı. Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarının 68 ulusal ve uluslararası proje yürüttüğünü belirtti.

Öne çıkan iş birlikleri ve projelerden bazıları şunlar:

- Limak Holding ile "Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi": Bugüne kadar 1546 kız öğrencimize burs, mentörlük ve staj imkanı sağlandı.

- Halkbank Üreten Kadınlar Projesi: Binlerce girişimci kadına destek vererek kadınların üretim gücünü ve ekonomik hayata katılımlarını artırıyor.

- Turkcell Dijital Bahar Odaları Projesi: 19 ilde 21 huzurevimizde büyüklerin dijital dünyayla bağlarını güçlendiriyor.

Göktaş, kurumsal sosyal sorumluluğun şirket stratejilerinin ayrılmaz parçası haline geldiğini, ancak pek çok uygulamanın hâlâ kısa vadeli ve ölçülebilir etkiden uzak olduğunu belirterek tekrar şu tespit ve çağrıyı paylaştı:

"Bugün pek çok şirket düzenli sosyal sorumluluk raporları yayımlıyor ve projeler yürütüyor. Ancak araştırmalar, bu çalışmaların önemli bir kısmının hala kısa vadeli ve ölçülebilir etkiden uzak olduğunu gösteriyor. Bugün etkili bir işbirliğiyle sosyal sorumluluğu kısa vadeli girişimlerin ötesine taşıyarak, kalıcı bir toplumsal etki yaratabiliriz. Hep birlikte gönüllülük, kapsayıcılık ve şeffaflık ilkeleriyle yürüttüğümüz çalışmaları, ölçülebilir ve sürdürülebilir etki yaratan bir sosyal sorumluluk ekosistemi inşa edebiliriz. 2025 Aile Yılı kapsamında yürüttüğümüz bu çalışma, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun da önemli yapı taşlarından birini oluşturacak."

Çalıştay programı ve ziyaret

Çalıştayda katılımcıların üç başlık altında görüşlerini paylaşacakları ve ortak bir yol haritası oluşturacakları bildirildi. Panelde konuşmacı olarak Halkbank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Osman Arslan, Limak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir ve Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç yer aldı.

Panelin ardından Bakan Göktaş ve heyeti, etkinliğe ev sahipliği yapan Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri'ni gezdi; huzurevi sakinleriyle sohbet etti.

Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri'nin özellikleri

Bakanlığın basın açıklamasına göre, tesiste sunulan imkanlarla ilgili bilgiler şöyle sıralandı: Yaklaşık 150 dönüm arazi üzerinde kurulu, 23 blok ve 928 yatak kapasitesi bulunan kampüste yürüyüş yolları, bisiklet parkurları, hobi bahçeleri, göletler, kafe-restoranlar ve spor alanları bulunuyor. Cami ile aynı bahçe içinde kilise ve havra yer alıyor. Ayrıca Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde uzman hekimler ve fizyoterapistler eşliğinde huzurevi sakinlerine kişiye özel tedavi imkânları sunuluyor.

Yaşlanan nüfus ve bakım modelleri

Göktaş, Türkiye'de yaşlanan nüfusa dikkat çekerek tesisin bu ihtiyaçları karşılamak amacıyla hayata geçirildiğini söyledi. "Yaşlılarımız burada hem mutlu hem huzurlu. Aynı zamanda geleceğe artık daha güvenle bakıyor. Devletin şefkat elini bütün vatandaşlarımıza sunmaya devam ediyoruz. Ücretli ve ücretsiz bakım modellerimizle yaşlılarımızın her zaman yanında olmayı sürdüreceğiz."

