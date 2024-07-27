Golan Tepeleri'ndeki Roket Saldırısında Yaralılar Var

Golan Tepeleri'nde Saldırı Gerçekleşti

İsrail'in denetimi altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesine yönelik gerçekleştirilen roket saldırısında 5'i ağır toplam 11 kişi yaralandı. Saldırı, Lübnan'dan gelerek İsrail’in kuzeyindeki Dürzi yerleşimi olan Mecdel Şems'e yapıldı.

Roketlerin Hedefi Futbol Sahası

Times of Israel'ın aktardığına göre, roketler beldedeki futbol sahasına isabet etti. Olayın ardından İsrail ordusu, yaralıların tahliyesi için bölgeye helikopter gönderdi. Sosyal medya paylaşımlarında, saldırı uyarılarının çaldığı ve güçlü bir patlama geldiği anların görüntüleri paylaşıldı.

Hizbullah'tan Açıklama

Öte yandan, Hizbullah Hareketi, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde İsrail ordusuna ait bir hedefe katyuşa füzeleriyle saldırı düzenlediğini bildirdi. Ancak, bu açıklamada spesifik olarak Mecdel Şems’ten bahsedilmedi.

Kaybını Duyuran Hizbullah

Hizbullah, resmi Telegram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki saldırılarında 4 üyesinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Ölen üyelerin isimleri arasında Hassan Hilal el Saidi, Ahmed Hikmet Musa, Muhammad Ali Mustafa Mariş ve Naim Ali Ferhad yer alıyor.