DOLAR
42,71 -0,04%
EURO
50,28 -0,15%
ALTIN
5.912,93 -0,09%
BITCOIN
3.718.872,16 -1,42%

Gönen'de Kaçak Tütün Operasyonu: 13 Gözaltı, 233 Bin Boş Makaron

Balıkesir’in Gönen ilçesinde düzenlenen eş zamanlı kaçak tütün operasyonunda 13 şüpheli yakalandı; binlerce makaron, 405 kg tütün ve 9 sarma makinesi ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 15:12
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 15:12
Gönen'de Kaçak Tütün Operasyonu: 13 Gözaltı, 233 Bin Boş Makaron

Gönen'de Kaçak Tütün Operasyonu: 13 Gözaltı

Balıkesir - Operasyon Detayları

Balıkesir’in Gönen ilçesinde tütün ve tütün mamulü kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalarda Bandırma KOM Büro Amirliği ekiplerince çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, suç ve suçlularla mücadele kapsamında Gönen'de 14, Edremit'te 2, Çanakkale'nin Yenice ve Çan ilçelerinde 4 olmak üzere toplam 20 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyona 14 ekip ve 33 personel katıldı.

Yapılan aramalarda 233 bin adet boş makaron, 89 bin 730 adet dolu makaron, 405 kilogram açık tütün ile 9 adet elektrikli sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 13 şüpheli yakalandı.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

BALIKESİR’İN GÖNEN İLÇESİNDE TÜTÜN VE TÜTÜN MAMULÜ KAÇAKÇILIĞINA YÖNELİK YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR...

BALIKESİR’İN GÖNEN İLÇESİNDE TÜTÜN VE TÜTÜN MAMULÜ KAÇAKÇILIĞINA YÖNELİK YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA BANDIRMA KOM BÜRO AMİRLİĞİ EKİPLERİNCE ÇOK SAYIDA ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ.

İLGİLİ HABERLER

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sapanca'da Uyuşturucu Operasyonu: O.A. (46) Tutuklandı
2
Konya'da Kiracı Dükkan Sahibine Göğsünden Bıçakla Saldırdı
3
Yaşayan İznik Hazineleri 40: Kemal Kumcu’nun İznikspor ve Çini Serüveni
4
Elazığ Belediyesi'nden Sokak ve Yaban Hayvanlarına Yem Desteği
5
Sakarya'da şüpheli ölüm: 67 yaşındaki Erdoğan Tunca evinde ölü bulundu
6
Afyonkarahisar'da 27 Yıl Hapisle Aranan A.C. Yakalandı
7
Sakarya Serdivan'da Yapı Kullanım İzni İddiası: Univa Rezidans Kapatıldı, 100 Kazak Öğrenci Mağdur

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi