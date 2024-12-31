DOLAR
35,36 -0,09%
EURO
36,84 -0,2%
ALTIN
2.972,12 -0,33%
BITCOIN
3.325.699,79 0,56%

Gönül Akkor’a Kültür ve Turizm Bakanlığından Taziye Mesajı

Türk sanat müziği sanatçısı Gönül Akkor’un vefatı üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı taziye mesajı yayımladı.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 11:39
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 11:39
Gönül Akkor’a Kültür ve Turizm Bakanlığından Taziye Mesajı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Taziye Mesajı

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede, 82 yaşında hayatını kaybeden Türk sanat müziği sanatçısı Gönül Akkor için Kültür ve Turizm Bakanlığı taziye mesajı yayımladı.

Taziye Mesajının Detayları

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Türk sanat müziğinin eşsiz yorumcusu, gönüllerde taht kurmuş değerli sanatçımız Gönül Akkor'un vefatını üzüntüyle öğrendik. Bir büyük çınarı daha yitirmiş olmanın derin hüznünü yaşıyoruz. Kendisi, sesi ve zarafetiyle müziğimize unutulmaz izler bırakmıştır. Sanat camiamızın ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun."

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Ücretsiz Diş Protezi ve İmplant Müjdesi: 2025'te Başlıyor!

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan: Alım Gücünü Artıracak Politikalara Ağırlık Verilecek
2
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Yeni Yıl Mesajı: ‘Çare Üreten Bir Siyaset Diliyorum’
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin'deki Katliamların Son Bulması İçin Çaba Sarf Ediyoruz
4
Erzincan'da Yüksekten Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Mesaj: 'Devletimizin Demir Yumruğunu Gerekirse Kullanırız'
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye için Umut Veren Açıklama
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fırsatçılara Sert Mesaj

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!

Emeklilere Ücretsiz Diş Protezi ve İmplant Müjdesi: 2025'te Başlıyor!