Gönül Akkor’a Kültür ve Turizm Bakanlığından Taziye Mesajı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Taziye Mesajı

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede, 82 yaşında hayatını kaybeden Türk sanat müziği sanatçısı Gönül Akkor için Kültür ve Turizm Bakanlığı taziye mesajı yayımladı.

Taziye Mesajının Detayları

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Türk sanat müziğinin eşsiz yorumcusu, gönüllerde taht kurmuş değerli sanatçımız Gönül Akkor'un vefatını üzüntüyle öğrendik. Bir büyük çınarı daha yitirmiş olmanın derin hüznünü yaşıyoruz. Kendisi, sesi ve zarafetiyle müziğimize unutulmaz izler bırakmıştır. Sanat camiamızın ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun."