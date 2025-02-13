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Google ve Polonya, Yapay Zeka Kullanımını Yaygınlaştırmak İçin Anlaştı

Google, Polonya ile yapay zeka kullanımını artırmak için 5 milyon dolarlık eğitim programı başlattı.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 17:28
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 17:28
Google ve Polonya, Yapay Zeka Kullanımını Yaygınlaştırmak İçin Anlaştı

Google ve Polonya'dan Önemli Anlaşma

Amerikan teknoloji devi Google ile Polonya, yapay zekanın kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla önemli bir mutabakat zaptı imzaladı. Bu anlaşma, özellikle enerji ve siber güvenlik gibi önemli sektörlerde yapay zekanın etkisini artırmayı hedefliyor.

Önemli Toplantı Varşova'da Gerçekleşti

Google'ın Üst Yöneticisi (CEO) Sundar Pichai, Polonya Başbakanı Donald Tusk ile başkent Varşova'da bulunan Google Girişim Kampüsü'nde bir araya geldi.

5 Yılda 5 Milyon Dolar Eğitim İçin Ayrılacak

Pichai, Polonya'nın Google'ın en büyük mühendislik merkezlerinden biri olduğunu vurguladı ve gelecekteki planlarından bahsetti. Ülkedeki eğitim programlarını genişletmek amacıyla 5 milyon dolar tahsis edeceklerini açıkladı. Bu program ile yaklaşık 1 milyon gence ulaşmayı amaçladıklarını ifade etti.

Ekonomik Kalkınma ve Güvenlik Vurgusu

Polonya Başbakanı Tusk, bu anlaşmanın ülkesinin güvenliğini artıracağını ve ekonomik kalkınmasına önemli katkılar sağlayacağını belirtti. Ayrıca, Google'dan Polonya'da bürokrasiyi azaltma ve işletmelere büyüme fırsatları sağlama konusundaki çabalarına destek olmasını talep etti.

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