Greta Thunberg'den Filistin'e Destek: İsveç'te Yüzlerce Gösterici Meclis'e Yürüdü

İsveç'te iklim aktivisti Greta Thunberg'ün de katılımıyla, yüzlerce kişi Filistin'e destek vermek amacıyla İsveç Parlamentosu'na yürüdü. Göstericiler, İsrail'in Filistinlilere karşı uyguladığı saldırıların derhal son bulması çağrısında bulundu.

Yürüyüş esnasında, “Özgür Filistin, Özgür Gazze”, “Soykırımı Durdurun” ve “İsrail'e Boykot” yazılı pankartlar taşındı. Eylemciler, “Gazze'de Çocuklar Öldürülüyor” ve “Filistin'e Özgürlük” sloganları atarak, İsrail'in işlediği savaş suçlarına ABD'nin de ortak olduğunu vurguladılar.

Gösteriye destek veren Thunberg, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, eylemin Filistin'e destek veren ulusal dayanışma çabalarının bir parçası olduğunu ifade etti. “Gazze'de şu anda devam eden abluka ve soykırımı sona erdirmemiz gereken bir ateşkese ihtiyacımız var. Aynı zamanda işgalin de sona ermesi gerekiyor. Adalet ile sömürgeciliğin sona erdirilmesini sadece sözlerle değil, pratikte de savunmalıyız” dedi.

Thunberg, Stockholm'de neredeyse iki yıldır her hafta protestoların düzenlendiğini hatırlatarak, “İnsanlar burada neredeyse iki yıldır her hafta gösteri yapıyor. Biz barıştan başka seçenek olmadığını kanıtlayana kadar Filistin'e destek gösterisi yapmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Aktivistlerden Açıklamalar

Stockholm Filistin Akademisyenleri Başkanı Oruba Abu Hammam, İsrail'in Filistinlilere yönelik uyguladığı soykırımın durdurulması için iki yıla yakındır her cumartesi eylemler gerçekleştirdiklerini belirtti. Hammam, her türlü ticaret anlaşmasının iptal edilmesi ve silah ambargosunun uygulanmasını talep etti. “Dünya ülkeleri ve İsveç'in İsrail'e yaptığı silah anlaşmaları, İsrail'in soykırımı yapmasına yardımcı oluyor.” diyen Hammam, birçok hükümetin sessiz kaldığını vurguladı.

Hammam, “Son 2 yılda da pasif kalanlar, İsrail'in Filistinlilere yaptığı soykırımdan sorumludur. Bu ülkeler, isteseler İsrail soykırımını durdurabilir.” sözleriyle halkı bir araya gelmeye ve protesto etmeye çağırdı. İsrail'in, Filistinlilerin aç kalmasını askeri bir strateji olarak uyguladığını ve Gazze'de insan haklarına, anlaşmalara aykırı bir şekilde gıda ambargosu uyguladığını ifade ederek, “Bu bir suçtur, derhal kaldırılmalıdır.” dedi.

İsrail'in Filistinlilere uyguladığı soykırımın durdurulmasını isteyen iklim aktivisti Greta Thunberg'in de destek verdiği göstericiler, İsveç Parlamentosuna yürüdü.

İsrail'in Filistinlilere uyguladığı soykırımın durdurulmasını isteyen iklim aktivisti Greta Thunberg'in de destek verdiği göstericiler, İsveç Parlamentosuna yürüdü.