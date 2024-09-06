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Greta Thunberg Kopenhag'da Gazze Savaşına Karşı Protestoda Gözaltına Alındı

İklim aktivisti Greta Thunberg, Kopenhag'daki Gazze savaşı karşıtı protestoda gözaltına alındı. Protestonun amacı akademik boykot talep etmek.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 14:36
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 14:36
Greta Thunberg Kopenhag'da Gazze Savaşına Karşı Protestoda Gözaltına Alındı

Greta Thunberg Kopenhag Protestosunda Gözaltına Alındı

İklim değişikliği aktivisti Greta Thunberg, Danimarka’nın Kopenhag kentinde Gazze savaşı karşıtı bir protesto sırasında polis tarafından gözaltına alındı. Öğrencilerden oluşan bir grup, Kopenhag Üniversitesi’ndeki bir binanın girişini bloke etti.

Protesto ve Gözaltılar

Öğrenciler İşgale Karşı adlı grup tarafından düzenlenen protestoda, yaklaşık 20 kişi binayı işgal etti. Bu olayın ardından, Kopenhag polisi altı kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanların kimlikleri resmi olarak açıklanmasa da, grup sözcüsü Thunberg’in de bu kişiler arasında yer aldığını duyurdu.

Thunberg’in Protestoya Dair Paylaşımları

Thunberg, sosyal medya platformu Instagram üzerinden, polislerin protesto sırasında binaya girdiği anların görüntülerini paylaştı. Kopenhag polisi, "Gözaltına alınanların kimliklerini doğrulayamayız, ancak altı kişinin gösteri ile bağlantılı olarak gözaltına alındığını onaylıyoruz." şeklinde bir açıklamada bulundu.

Protestonun Amacı ve Mesajı

Öğrenciler İşgale Karşı grubu, Instagram üzerinden yaptığı açıklamada, "Filistin'deki durum giderek kötüleşirken, Kopenhag Üniversitesi'nin İsrail ile akademik işbirliğine devam etmesini kabul etmiyoruz. Bu nedenle üniversitenin merkezi yönetimini işgal ediyoruz; talebimiz: akademik boykot hemen!" dedi.

Uluslararası Protestolar

Son bahar döneminden bu yana, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’daki birçok üniversitede Pro-Filistin destekçileri, İsrail’in Gazze’ye yönelik bombardımanlarına ve Filistin topraklarının işgaline karşı kamp kurarak protestolar düzenlemekte.

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