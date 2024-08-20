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GSB Yurt Başvuruları Başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, GSB yurt başvurularının başladığını duyurdu. Öğrenciler 24 Ağustos'a kadar başvuruda bulunabilir.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 10:09
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 10:09
GSB Yurt Başvuruları Başladı

GSB Yurt Başvuruları İçin Son Tarih 24 Ağustos

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yükseköğrenim gören öğrenciler için GSB yurt başvurularının ilk kez başlamış olduğunu sosyal medya üzerinden duyurdu.

Başvuru Süreci Hakkında Bilgiler

2024-2025 akademik yılı için, üniversitelere kayıt yaptıran öğrencilere yönelik düzenlenen başvurular, 24 Ağustos Cumartesi günü 23:59’a kadar e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Bakan Bak, açıklamasında, sosyal ve ekonomik durum beyanlarının alınarak, 12 kamu kurumu ve kuruluşuyla işbirliği içerisinde başvuruların değerlendirileceğini belirtti.

Yerleştirme Süreci Nasıl İşleyecek?

Öğrencilerin yerleştirme işlemleri, ailelerinin maddi durumu ve başarı kriterlerine göre değerlendirilecektir. Başvuru beyanlarının doğruluğu ise Yükseköğretim Kurulu, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, ve diğer ilgili bakanlıklar tarafından incelenecektir.

Bu kapsamda, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı gibi çeşitli kuruluşlar sürece dahil olacaktır.

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