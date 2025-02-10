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Guatemala'da Otobüs Faciası: 51 Kayıp, 3 Günlük Yas İlan Edildi

Guatemala'da köprüden düşen otobüste 51 kişi hayatını kaybetti, Devlet Başkanı Arevalo 3 gün ulusal yas ilan etti.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 19:35
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 19:35
Guatemala'da Otobüs Faciası: 51 Kayıp, 3 Günlük Yas İlan Edildi

Otobüs Kazası, 51 Kişinin Ölümüne Sebep Oldu

Orta Amerika'nın Guatemala ülkesinde bir yolcu otobüsünün Belize Köprüsü'nden düşmesi sonucu 51 kişi hayatını kaybetti. Olay, San Agustin Acasaguastlan kasabasından hareket eden otobüsün, Guatemala kentindeki köprüden vadiye yuvarlandığı esnada gerçekleşti.

Olay Yeri ve Kurtarma Çalışmaları

Bölge belediyesinin itfaiye teşkilatı üyesi Jose Santizo, otobüs kazası sonrası 51 kişinin cesedinin çıkarıldığını duyurdu. Yapılan tahminlere göre, otobüsün içerisinde 75 kişinin bulunduğu bildirildi. İtfaiyecilerin sosyal medyada paylaştığı görüntüler, otobüsün adeta hurda yığınına döndüğünü gözler önüne serdi.

Ulusal Yas İlan Edildi

Guatemala Devlet Başkanı Bernardo Arevalo, bu trajik kaza nedeniyle ülke genelinde 3 günlük yas ilan etti. Arevalo, yaptığı açıklamada, "Belize Köprüsü'nde yaşanan trajedi, derin üzüntü duyduğum ulusal bir kederdir." ifadelerini kullandı.

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