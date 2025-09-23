Guenole'den Google'a Suçlama: Küresel Sumud Filosu Gönüllülerinin Hayatı Tehlikede

Thomas Guenole, Google'ı Küresel Sumud Filosu'na katılan insani yardım çalışanlarının hayatını tehlikeye atmakla suçladı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 13:24
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 13:24
Guenole'den Google'a Suçlama: Filodaki Gönüllülerin Güvenliği Tartışma Yarattı

Fransız siyaset bilimci, arama sonuçlarındaki sahte belgeler iddiasını gündeme taşıdı

Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na katılan Fransız siyaset bilimci Thomas Guenole, Google'ı filoya katılan insani yardım çalışanlarının hayatını tehlikeye atmakla suçladı.

Guenole, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada şu ifadeyi kullandı: "Küresel Sumud Filosu, Gazze'ye gıda ve tıbbi yardım ulaştırmak için yolda olan sivil, uluslararası ve barışçıl bir insani yardım filosu."

Brezilya, Güney Afrika, İspanya ve İrlanda gibi birçok devletin filoya destek verdiğini belirten Guenole, son birkaç gündür aramalarda Google'da ilk sıralarda filoyu "terörist" olarak tanıtan sahte belgelerin yer aldığına dikkat çekti.

Guenole, bu içeriklerin sponsorlu olduğunu ve İsrail hükümetinin bunun için Google'a ödeme yaptığını aktardı. Şirketi, Küresel Sumud Filosu'na katılan gemilerdeki gönüllü insani yardım çalışanlarının hayatını tehlikeye atmak için suç ortaklığı yapmakla itham etti.

Guenole, kamuoyunu konuya ilişkin şikayetlerini Google'a iletmeye çağırdı.

