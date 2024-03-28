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Gümrük Muhafaza ekipleri Habur'da 850 kilo uyuşturucu yakaladı!

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Habur Gümrük Kapısı'nda 850 kilogram eroin ele geçirdi. Bu miktar, gümrük kapılarında tek seferde yakalanan en yüksek ağırlıktaki eroin olma özelliğini taşıyor.

Yayın Tarihi: 28.03.2024 20:31
Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 20:31
Gümrük Muhafaza ekipleri Habur'da 850 kilo uyuşturucu yakaladı!

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Habur Gümrük Kapısı'nda düzenlenen operasyonda 850 kilogram eroin ele geçirerek tek seferde en yüksek ağırlıkta eroin yakalama rekorunu kırdı.

Zehir tacirlerine yönelik yapılan operasyonlar kapsamında büyük bir darbe daha indirildi. Ticaret Bakanlığı'nın duyurusuna göre, Habur Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 850 kilogram ağırlığında eroin ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Habur Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonda 850 kilogram ağırlığında eroin ele geçirildi. Bu, gümrük kapılarında tek seferde en yüksek eroin miktarı olarak kayda geçti." ifadeleri kullanıldı.

850 kilogram eroinin piyasa değerinin yaklaşık 1.3 milyar Türk Lirası olduğu belirtildi. Habur Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen kontrollerde, riskli olduğu değerlendirilen bir tırda yapılan arama sonucunda eroinin yüklü eşya içerisinde gizlenmiş vaziyette bulunduğu ortaya çıktı.

Olayla ilgili olarak Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, zehir tacirlerine karşı operasyonlarına rekor seviyede devam ederek uyuşturucu ticaretine geçit vermemeyi sürdürüyor.

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