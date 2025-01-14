Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen ‘Yılın Kareleri’ oylamasına katıldı. Bu etkinlik, Türk toplumunu ve kültürünü tanıtmanın önemli bir yolu olarak değerlendiriliyor.

Oylama, Anadolu Ajansı'nın 2023 yılına ait önemli anlarını ve olaylarını içeren fotoğrafların seçilmesi amacıyla gerçekleştiriliyor. Aykut Ünal, bu tür etkinliklerin, Türkiye'nin uluslararası alandaki görünürlüğünü artırma noktasında önemli olduğunu belirtti.

Ünal, “Bu yılki fotoğraflar, Türk kültür ve sanatını dünyaya tanıtmak açısından büyük bir fırsat sunuyor. Herkesin katılımı bu süreci daha da değerli kılmakta” dedi.

Oylamanın detayları ve seçilecek fotoğrafların özellikleri, Anadolu Ajansı'nın resmi internet sitesinde yer alıyor. Katılan tüm fotoğraf severleri bu güzel etkinlikte yer almaya davet eden Ünal, toplumsal dayanışmanın ve kültürel etkileşimin önemini vurguladı.

Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.