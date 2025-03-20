Gümüşhane'de Eğitime Yoğun Kar Sebebiyle Ara Verildi

Gümüşhane ilinde etkili olan yoğun kar yağışı, eğitim faaliyetlerini olumsuz etkiledi. Kent genelinde yaşanan bu durum sonucunda, Valilik tarafından yapılan açıklamada eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

Açıklamada, yoğun kar yağışının devam edeceği ve bu nedenle yollarda buzlanma yaşanabileceği ifade edilerek, ulaşımda meydana gelebilecek sorunlara dikkat çekildi.

İl genelinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel tüm örgün ile yaygın eğitim kurumlarında 20 Mart Perşembe günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verileceği belirtildi.

Ayrıca, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.