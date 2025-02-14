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Gümüşhane'de Tır Devrildi: 2 Yaralı

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde meydana gelen tır devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 20:11
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 20:11
Gümüşhane'de Tır Devrildi: 2 Yaralı

Gümüşhane'de Tırın Devrilmesi Sonrası İki Yaralı

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde meydana gelen tır devrilme kazasında, 2 kişi yaralandı. Mehmet Ayçiçek (48) yönetimindeki 25 FJ 161 plakalı tır, Budak köyü mevkisinde devrildi.

Olayın ardından, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri ihbar üzerine hemen olay yerine sevk edildi. Yaralanan sürücü Mehmet Ayçiçek ve yanında bulunan Yakup Kayık (54), Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yem yüklü tır, çekici yardımıyla kazanın gerçekleştiği yerden kaldırıldı.

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