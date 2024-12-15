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Gündem 15 Aralık 2024: Siyasi Toplantılar ve Spor Müsabakaları

İYİ Parti toplantıları ve TBMM bütçe görüşmeleri gündemde; sportif etkinlikler de bu haftalarda yoğunlaşacak.

Yayın Tarihi: 15.12.2024 09:00
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 09:00
Gündem 15 Aralık 2024: Siyasi Toplantılar ve Spor Müsabakaları

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Samsun'da teşkilat buluşmasına, Çorum'da bölge istişare toplantısına katılacak. Toplantılar, Samsun’da 14.00 ve Çorum’da 18.30 saatlerinde gerçekleşecek. (Fotoğraflı-Görüntülü)

Türk Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri ele alınacak. Bütçe görüşmeleri, TBMM’nde 11.00'de başlayacak. (Fotoğraflı)

DÜNYA DİPLOMASİ

Suriye’de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin ardından ülkedeki gelişmeler dikkatle takip ediliyor. (Şam/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)

İsrail'in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına ilişkin gelişmeler de izleniyor. (Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ''15. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri'' gala programına katılacak. Etkinlik İstanbul'da 19.30’da gerçekleşecek. (Fotoğraflı)

SPOR

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Atakaş Hatayspor-Göztepe, Onvo Antalyaspor-Bellona Kayserispor ve Fenerbahçe-RAMS Başakşehir maçları yapılacak. Müsabakalar, Mersin'de 13.30, Antalya'da 16.00 ve İstanbul'da 19.00'da başlayacak. (Fotoğraflı-Görüntülü)

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Teksüt Bandırmaspor-Gençlerbirliği, Ahlatcı Çorum FK-Amed Sportif Faaliyetler, Central Hospital Ümraniyespor-Ankara Keçiörengücü ve Kocaelispor-Esenler Erokspor karşılaşmaları yapılacak. Müsabakalar, Balıkesir'de 13.30, Çorum'da 16.00, İstanbul'da 19.00 ve Kocaeli'de 18.00'de oynanacak. (Fotoğraflı)

Nesine 2. Lig gruplarında 16. hafta müsabakaları sona erecek.

Nesine 3. Lig gruplarında 15. hafta maçları tamamlanacak.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 12. hafta karşılaşmaları sona erecek. (Fotoğraflı)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftası, Darüşşafaka Lassa-Beşiktaş Fibabanka, Anadolu Efes-Bahçeşehir Koleji ve Manisa Basket-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket maçlarıyla devam edecek. Maçlar İstanbul'da 15.30 ve 20.30, Manisa'da ise 18.00'de oynanacak. (Fotoğraflı)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftası, Bodrum Basketbol-ÇBK Mersin, Fenerbahçe Opet-Beşiktaş, İlkem Yapı Tarsusspor-BOTAŞ ve Melikgazi Kayseri Basketbol-Nesibe Aydın karşılaşmalarıyla tamamlanacak. Müsabakalar, Muğla’da 13.00, İstanbul’da 14.30, Mersin’de 15.00 ve Kayseri’de 16.00'da yapılacak. (Fotoğraflı)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 13. haftası, Kuzeyboru-Galatasaray Daikin müsabakasıyla sona erecek. (Aksaray/17.00) (Fotoğraflı)

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 13. haftası, TÜRŞAD-Ziraat Bankkart, ON Hotels Alanya Belediyespor-Spor Toto, İstanbul Gençlikspor-RAMS Global Cizre Belediyespor ve Altekma-Galatasaray HDI Sigorta maçlarıyla tamamlanacak. Maçlar, Bitlis’te 12.30, Antalya’da 14.00, İstanbul’da 14.00 ve İzmir’de 15.00'de oynanacak. (Fotoğraflı)

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 14. haftasına Köyceğiz Belediyespor-Rize Belediyespor, Spor Toto-Mihalıççık Belediyespor ve İzmir Büyükşehir Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor karşılaşmalarıyla devam edilecek. Müsabakalar, Muğla’da 14.00, Ankara’da 15.00 ve İzmir’de 17.00'de gerçekleşecek. (Fotoğraflı)

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