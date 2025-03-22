Gündem Özeti: 22 Mart 2025'te Öne Çıkan Etkinlikler ve Gelişmeler

22 Mart 2025 tarihinde Türkiye'de önemli etkinlikler ve gelişmeler yaşanacak, siyasetten spora bir gün gündemde olacak.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 00:00
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 00:00
Gündem Özeti: 22 Mart 2025'te Öne Çıkan Etkinlikler ve Gelişmeler

Gündem Özeti: 22 Mart 2025

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

SİYASET

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasında, Saraçhane'de basın toplantısı yapacak. (İstanbul/11.00)

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Aydın'ın Efeler ilçesinde partisinin iftar programına katılacak. (Aydın/19.29)

EKONOMİ VE FİNANS

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Güney Ege Kalkınma Ajansı Projeleri toplu açılış törenine katılacak ve AK Parti Muğla İl Başkanlığı ile Valiliği ziyaret edecek. (Muğla/13.00/15.10/16.15)

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tekirdağ'da valiliği ve AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığını ziyaret ettikten sonra vatandaşlarla iftar programında bir araya gelecek. (Tekirdağ/15.00/15.45/18.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

İsrail'in ateşkesi bozması ve Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıların yeniden başlaması ile ilgili gelişmeler yakından izleniyor. (Gazze/Kudüs)

SPOR

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turunda Macaristan'a konuk olacağı rövanş maçı öncesi son antrenmanını TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacak. (İstanbul/11.15/16.00)

Teknik Direktör Vincenzo Montella ve bir oyuncu, Macaristan maçı öncesi müsabakanın oynanacağı Puskas Arena'da basın toplantısı düzenleyecek. (Budapeşte/19.15)

Türkiye, Galler'de düzenlenen UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Şampiyonası Elit Tur etabındaki ikinci maçında İngiltere ile karşılaşacak. (Wrexham/14.00)

Nesine 2. Lig gruplarında 28. hafta karşılaşmaları oynanacak.

Nesine 3. Lig gruplarında 25. hafta müsabakaları tamamlanacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında; Mersinspor-Galatasaray, Manisa Basket Divissa-Türk Telekom, Aliağa Petkimspor-TOFAŞ ve Onvo Büyükçekmece Basketbol-Beşiktaş Fibabanka maçlarıyla devam edilecek. (Mersin/13.00/Manisa/15.30/İzmir/18.00/İstanbul/20.30)

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 21. haftasında; Köyceğiz Belediyespor-Güneysu, Beykoz Belediyespor-Beşiktaş ve DEPSAŞ Enerji-Rize Belediyespor müsabakaları gerçekleştirilecek. (Muğla/14.00/İstanbul/16.00/Ankara/17.00)

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2025 sezonu ikinci ayağı Çin Grand Prix'si kapsamında sprint yarışı ve sıralama turları yapılacak. (Şanghay/06.00/10.00)

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