Gündem Özeti: 22 Mart 2025'te Öne Çıkan Etkinlikler ve Gelişmeler

Gündem Özeti: 22 Mart 2025

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

SİYASET

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasında, Saraçhane'de basın toplantısı yapacak. (İstanbul/11.00)

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Aydın'ın Efeler ilçesinde partisinin iftar programına katılacak. (Aydın/19.29)

EKONOMİ VE FİNANS

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Güney Ege Kalkınma Ajansı Projeleri toplu açılış törenine katılacak ve AK Parti Muğla İl Başkanlığı ile Valiliği ziyaret edecek. (Muğla/13.00/15.10/16.15)

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tekirdağ'da valiliği ve AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığını ziyaret ettikten sonra vatandaşlarla iftar programında bir araya gelecek. (Tekirdağ/15.00/15.45/18.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

İsrail'in ateşkesi bozması ve Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıların yeniden başlaması ile ilgili gelişmeler yakından izleniyor. (Gazze/Kudüs)

SPOR

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turunda Macaristan'a konuk olacağı rövanş maçı öncesi son antrenmanını TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacak. (İstanbul/11.15/16.00)

Teknik Direktör Vincenzo Montella ve bir oyuncu, Macaristan maçı öncesi müsabakanın oynanacağı Puskas Arena'da basın toplantısı düzenleyecek. (Budapeşte/19.15)

Türkiye, Galler'de düzenlenen UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Şampiyonası Elit Tur etabındaki ikinci maçında İngiltere ile karşılaşacak. (Wrexham/14.00)

Nesine 2. Lig gruplarında 28. hafta karşılaşmaları oynanacak.

Nesine 3. Lig gruplarında 25. hafta müsabakaları tamamlanacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında; Mersinspor-Galatasaray, Manisa Basket Divissa-Türk Telekom, Aliağa Petkimspor-TOFAŞ ve Onvo Büyükçekmece Basketbol-Beşiktaş Fibabanka maçlarıyla devam edilecek. (Mersin/13.00/Manisa/15.30/İzmir/18.00/İstanbul/20.30)

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 21. haftasında; Köyceğiz Belediyespor-Güneysu, Beykoz Belediyespor-Beşiktaş ve DEPSAŞ Enerji-Rize Belediyespor müsabakaları gerçekleştirilecek. (Muğla/14.00/İstanbul/16.00/Ankara/17.00)

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2025 sezonu ikinci ayağı Çin Grand Prix'si kapsamında sprint yarışı ve sıralama turları yapılacak. (Şanghay/06.00/10.00)

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz ve başka kurum ile kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.