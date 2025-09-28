Gündem Özeti 28 Eylül 2025: Siyaset, Diplomasi, Spor

28 Eylül 2025 gündeminde Özgür Özel'in Menteşe mitingi, Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın Bosphorus Forumu katılımı, BM Genel Kurulu ve geniş spor programı öne çıkıyor.

Gündem Özeti 28 Eylül 2025: Siyaset, Diplomasi, Spor

GÜNDEM ÖZETİ / 28 Eylül 2025

Siyaset

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla Menteşe'de düzenlenecek olan "Toprağımızı Vermiyoruz" mitingine katılacak. (Muğla/16.00)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Genç Diplomasi Derneği tarafından Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Bosphorus Diplomasi Forumuna iştirak edecek. (İstanbul/14.30)

Dünya Diplomasi

Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu yüksek düzeyli görüşmeleri, yaklaşık 150 devlet ve hükümet başkanının katılımıyla New York'ta devam ediyor. (New York)

İsrail'in Gazze kentini işgal altına alma planı, bölgeye yönelik saldırılar ve insani yardım girişimini engellemesi sonucu yaşanan krizle ilgili gelişmeler takip ediliyor. (Gazze/Kudüs)

Spor

Trendyol Süper Lig 7. haftası; Çaykur Rizespor-Kasımpaşa, TÜMOSAN Konyaspor-RAMS Başakşehir, Zecorner Kayserispor-Gençlerbirliği ve Fenerbahçe-Hesap.com Antalyaspor karşılaşmalarıyla sürecek. (Rize/Konya/17.00/Kayseri/İstanbul/20.00)

Trendyol 1. Lig 8. haftası; İstanbulspor-Boluspor, Serikspor-Erzurumspor FK, Manisa FK-Sipay Bodrum FK ve Atakaş Hatayspor-Bandırmaspor maçlarıyla devam edecek. (İstanbul/16.00/19.00/Manisa/16.00/Mersin/19.00)

Nesine 2. Lig gruplarında 6. hafta müsabakaları tamamlanacak.

Nesine 3. Lig gruplarında 4. hafta maçları sona erecek.

Turkcell Kadın Futbol Süper Liginde 2. hafta karşılaşmaları oynanacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Liginin ilk haftası; Aliağa Petkimspor-Karşıyaka, Trabzonspor-Onvo Büyükçekmece Basketbol ve Glint Manisa Basket-Mersin Spor müsabakalarıyla sürecek. (İzmir/13.00/Trabzon/15.30/Manisa/18.00)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Liginin ikinci haftası, üç karşılaşmayla devam edecek.

Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur ilk maçında Armada Praxis Yalıkavak, Danimarka'nın HH Elite takımını konuk edecek. (Muğla/17.00)

Hentbol Kadınlar Süper Lig üçüncü haftası, MC Sistem Yurdum-Yenimahalle Belediyespor müsabakasıyla başlayacak. (Ankara/17.00)

Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu ve Bahattin Sofuoğlunun mücadele ettiği Dünya Superbike Şampiyonası'nın İspanya'daki 10. ayağı, superpole ve ikinci yarışla tamamlanacak. (Alcaniz/12.00/15.00)

