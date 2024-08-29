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Gündem Özeti: 29 Ağustos 2024

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabul töreninden spor müsabakalarına kadar önemli gelişmeler.

Yayın Tarihi: 29.08.2024 09:00
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 09:00
Gündem Özeti: 29 Ağustos 2024

Önemli Gündem Olayları

29 Ağustos 2024 tarihinde Türkiye'de dikkat çekici olaylar yaşanacak. İşte günün öne çıkan başlıkları:

Cumhurbaşkanlığı Törenleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan Büyükelçi Güven Mektupları Takdim Törenine katılacak. Törende, Maldivler, Danimarka, İsviçre, Gana, Almanya ve Letonya büyükelçileri kabul edilecek.

Toplantılar ve Ziyaretler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile birlikte İşgücü Uyum Programı Tanıtım Toplantısına katılacak. Ayrıca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aliağa Ceza İnfaz Kurumları ziyareti yapacak ve Çiftçi Mitingine katılacak.

Ekonomik Gelişmeler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi için Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ticari gayrimenkul fiyat endeksi ve diğer finansal verileri açıklayacak.

Dünya Gündemi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısına katılacak. Ortadoğu’daki çatışma olayları da yakından takip ediliyor.

Kültürel Etkinlikler

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Özbekistan'daki tarihi yerleri ziyaret edecek ve yeni yatırım projelerinin tanıtımını yapacak.

Spor Müsabakaları

Paris 2024 Paralimpik Oyunları başlamasıyla birlikte, milli sporcular çeşitli branşlarda mücadele edecek. Ayrıca, Beşiktaş ve Trabzonspor takımları uluslararası müsabakalarda sahada olacak.

Bunların yanı sıra A Milli Erkek Voleybol Takımı, önemli bir elemeli maça çıkacak. Gündemde pek çok önemli olay yer almakta, takipte kalın.

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