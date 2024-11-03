DOLAR
34,3 0%
EURO
37,16 0%
ALTIN
3.018,13 0%
BITCOIN
2.382.694,52 0,08%

Gündemdeki Öne Çıkan Gelişmeler - 3 Kasım 2024

Bugünün önemli olayları: siyaset, ekonomi, spor ve kültür alanında gerçekleşecek etkinlikler.

Yayın Tarihi: 03.11.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 00:00
Gündemdeki Öne Çıkan Gelişmeler - 3 Kasım 2024

GÜNDEM ÖZETİ

Tarih: 3 Kasım 2024

Kuruluş: Anadolu Ajansı (Kurucu: Mustafa Kemal Atatürk, 6 Nisan 1920)

SİYASET

  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na başkanlık edecek. (Ankara/15.00)
  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Meclisi toplantısına ve 18. Dönem SHP İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in cenaze törenine katılacak. (İstanbul/10.00/12.55)
  • Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da çeşitli kongrelere ve özel bir defileye katılacak. (Erzurum/10.00/14.00/18.00)

EKONOMİ

  • Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Ereğli 8. Olağan Kongresi'ne katılacak. (Zonguldak/11.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

  • Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı'na katılacak. (Cibuti)
  • İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarına dair gelişmeler takip ediliyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut)

KÜLTÜR VE SANAT

  • Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dünya Neolitik Kongresi'nin açılışına iştirak edecek. (Şanlıurfa/18.00)

SPOR

  • Trendyol Süper Lig 11. haftasında Konyaspor-Başakşehir, Eyüpspor-Hatayspor, Bodrum FK-Alanyaspor ve Trabzonspor-Fenerbahçe gibi maçlar oynanacak. (Farklı şehirlerde saat 13.30/16.00/19.00)
  • Trendyol 1. Lig 11. haftasında Yeni Malatyaspor-Sakaryaspor ve Erzurumspor-Amed Sportif gibi karşılaşmalar gerçekleşecek. (Farklı şehirlerde saat 13.30/16.00/19.00)
  • Nesine 2. Lig grup maçları ve 3. Lig’de 9. hafta mücadeleleri de yapılacak.
  • Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında önemli maçlar gerçekleşecek. (İstanbul/Bursa/Denizli saat 13.00/15.30/20.30)
  • Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. haftası Beşiktaş-Nilüfer Belediyespor maçıyla sona eriyor. (İstanbul/14.00)
  • Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Sao Paulo Grand Prix'si düzenlenecek. (Brezilya/20.00)

Anadolu Ajansı'nın yayımladığı haber ve içerikler, aboneler dışında paylaşılamaz ve kopyalanamaz. Aksi durumda hukuki yaptırımlar uygulanabilir.

İLGİLİ HABERLER

Milyonları ilgilendiriyor! O tarihi kaçıranlara ceza yağıyor

KPSS’den 60 alanlar memur olma kapısı! İstediğiniz kuruma başvurun hemen alacaklar

Yüzleri güldürecek destek! IBAN’a bakan kazanacak

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gündemdeki Öne Çıkan Gelişmeler - 3 Kasım 2024
2
Erzurum'daki Trafik Kazasında Üç Kişi Hayatını Kaybetti
3
Çanakkale'de Silahlı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
4
CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 'Bir Santim Eğilmiyoruz!'
5
12. Uluslararası Klarnet Festivali Büyük Bir Coşkuyla Tamamlandı
6
Çorum'da Bagajdan Düşen Çocuk Tırın Çarpmasıyla Yaralandı
7
Aydın'da Elektrik Direğine Çarpan Otomobil Kazası

Yeni emeklilik reformu 2025’te gelecek! Emeklilik yaşı yeniden belirleniyor

Akaryakıta yeni zam! Cepleri yakacak zam gece gece geldi

Asgari ücret zammında ATO detayı! Yüzde değerlendirmesi onaylandı

Yüzleri güldürecek destek! IBAN’a bakan kazanacak

Ehliyeti olanlar dikkat! 15 TL yerine 1.220 TL ödeyebilirsiniz

Yapay zeka kullananlar dikkat! 30 güne vergi ödemesi geliyor

KPSS’den 60 alanlar memur olma kapısı! İstediğiniz kuruma başvurun hemen alacaklar

Herkes zam beklerken maaşlar düşecek! Yüzde 10 maaş kesilecek

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

Mevduatı olan dikkat! Gece Resmi Gazete'de artış onaylandı

Milyonları ilgilendiriyor! O tarihi kaçıranlara ceza yağıyor

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor