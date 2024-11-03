Gündemdeki Öne Çıkan Gelişmeler - 3 Kasım 2024

GÜNDEM ÖZETİ
Tarih: 3 Kasım 2024
Kuruluş: Anadolu Ajansı (Kurucu: Mustafa Kemal Atatürk, 6 Nisan 1920)
SİYASET
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na başkanlık edecek. (Ankara/15.00)
- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Meclisi toplantısına ve 18. Dönem SHP İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in cenaze törenine katılacak. (İstanbul/10.00/12.55)
- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da çeşitli kongrelere ve özel bir defileye katılacak. (Erzurum/10.00/14.00/18.00)
EKONOMİ
- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Ereğli 8. Olağan Kongresi'ne katılacak. (Zonguldak/11.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı'na katılacak. (Cibuti)
- İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarına dair gelişmeler takip ediliyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut)
KÜLTÜR VE SANAT
- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dünya Neolitik Kongresi'nin açılışına iştirak edecek. (Şanlıurfa/18.00)
SPOR
- Trendyol Süper Lig 11. haftasında Konyaspor-Başakşehir, Eyüpspor-Hatayspor, Bodrum FK-Alanyaspor ve Trabzonspor-Fenerbahçe gibi maçlar oynanacak. (Farklı şehirlerde saat 13.30/16.00/19.00)
- Trendyol 1. Lig 11. haftasında Yeni Malatyaspor-Sakaryaspor ve Erzurumspor-Amed Sportif gibi karşılaşmalar gerçekleşecek. (Farklı şehirlerde saat 13.30/16.00/19.00)
- Nesine 2. Lig grup maçları ve 3. Lig’de 9. hafta mücadeleleri de yapılacak.
- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında önemli maçlar gerçekleşecek. (İstanbul/Bursa/Denizli saat 13.00/15.30/20.30)
- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. haftası Beşiktaş-Nilüfer Belediyespor maçıyla sona eriyor. (İstanbul/14.00)
- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Sao Paulo Grand Prix'si düzenlenecek. (Brezilya/20.00)
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