Gündoğmuş'ta Mahsur Kalan 5 Keçi İHH Alanya Tarafından Kurtarıldı

Gündoğmuş'ta Dağda Mahsur Kalan 5 Keçi Kurtarıldı
İHH Alanya ekipleri 9 gün sonra başarılı operasyon düzenledi
Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde, Karabul Mahallesi Susambeli Yaylası'nda çobanlık yapan Hasan Hüseyin Öztürk'e ait 5 keçi, dokuz gün boyunca dağda mahsur kaldı.
İhbarı alan İHH Alanya ekibi bölgeye ulaşarak, keçilerin bulunduğu 2 bin 600 metre rakımlı alanda yaklaşık 5 saat süren bir kurtarma çalışması yürüttü.
Ekipler, ipli bir sistem kurarak keçileri mahsur kaldıkları yerden güvenli şekilde indirdi. Kurtarılan hayvanlar daha sonra sahibine teslim edildi.
