Gündoğmuş'ta Mahsur Kalan 5 Keçi İHH Alanya Tarafından Kurtarıldı

Gündoğmuş'ta 9 gündür dağda mahsur kalan 5 keçi, İHH Alanya ekibinin 5 saatlik operasyonuyla 2 bin 600 metrede kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 16:25
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 16:38
Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde, Karabul Mahallesi Susambeli Yaylası'nda çobanlık yapan Hasan Hüseyin Öztürk'e ait 5 keçi, dokuz gün boyunca dağda mahsur kaldı.

İhbarı alan İHH Alanya ekibi bölgeye ulaşarak, keçilerin bulunduğu 2 bin 600 metre rakımlı alanda yaklaşık 5 saat süren bir kurtarma çalışması yürüttü.

Ekipler, ipli bir sistem kurarak keçileri mahsur kaldıkları yerden güvenli şekilde indirdi. Kurtarılan hayvanlar daha sonra sahibine teslim edildi.

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde dağda mahsur kalan 5 keçi, 9 gün sonra İHH'nın Alanya birimi tarafından kurtarıldı.

