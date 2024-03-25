Güneş’te son 6 yıldaki en şiddetli patlama: Dünya’da önemli etkiler görülebilir

Türkiye saati ile 24 Mart Pazar günü saat 21.00 sularında, Güneş’te son 6 yılda görülen en şiddetli patlamanın meydana geldiği duyuruldu. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) ve Uzay Hava Tahmin Merkezi (SWPC), yaşanan bu patlamalar sonrasında oluşabilecek jeomanyetik fırtınanın, radyo sinyallerini bozabileceğini duyurdu.

Türkiye'de kuzey ışıkları

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), patlamanın Dünya’yı etkileyebileceği ve jeomanyetik fırtınanın etkili olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Uzay Hava Tahmin Merkezi (SWPC) ise bu fırtınanın geçici olarak radyo sinyallerini bozabileceğini ve bu durumun, hava araçları kulelerinin iletişimini kesebileceğini belirtti. Öte yandan yaşanabilecek olan bu fırtınalar nedeniyle, “kuzey ışıkları” benzeri auroların da farklı bölgelerden görülebileceği duyuruldu. Bu bölgeler arasında Türkiye de yer alıyor.

Riskli durumlar yaşanabilir

NASA’ya göre ise bu tür büyük patlamalar ve sonrasında yaşanan fırtınalar, elektrik kesintisi, radyo frekanslarının ve navigasyon sinyallerinin bozulması gibi durumların oluşmasına neden oluyor. Bu durum, elektronik aletlerin bozulmasına neden olabileceği gibi havacılık ve uzay araçları için de büyük bir risk teşkil edebiliyor.