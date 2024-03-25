Bist 100
9.176,28 0%
DOLAR
32,15 0,56%
EURO
34,79 0,52%
ALTIN
2.228,89 0,64%

Güneş’te son 6 yıldaki en şiddetli patlama: Dünya’da önemli etkiler görülebilir

24 Pazar akşamı Güneş’te yaşanan G4 seviyesindeki şiddetli patlama, Dünya’yı etkilemeye devam ediyor. Uzmanlara göre yaşanan bu şiddetli patlama sonrası, Dünya’da jeomanyetik fırtınaların yaşanması bekleniyor.

Yayın Tarihi: 25.03.2024 11:32
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 11:32
Güneş’te son 6 yıldaki en şiddetli patlama: Dünya’da önemli etkiler görülebilir

Türkiye saati ile 24 Mart Pazar günü saat 21.00 sularında, Güneş’te son 6 yılda görülen en şiddetli patlamanın meydana geldiği duyuruldu. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) ve Uzay Hava Tahmin Merkezi (SWPC), yaşanan bu patlamalar sonrasında oluşabilecek jeomanyetik fırtınanın, radyo sinyallerini bozabileceğini duyurdu.

Türkiye'de kuzey ışıkları

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), patlamanın Dünya’yı etkileyebileceği ve jeomanyetik fırtınanın etkili olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Uzay Hava Tahmin Merkezi (SWPC) ise bu fırtınanın geçici olarak radyo sinyallerini bozabileceğini ve bu durumun, hava araçları kulelerinin iletişimini kesebileceğini belirtti. Öte yandan yaşanabilecek olan bu fırtınalar nedeniyle, “kuzey ışıkları” benzeri auroların da farklı bölgelerden görülebileceği duyuruldu. Bu bölgeler arasında Türkiye de yer alıyor.

Riskli durumlar yaşanabilir

NASA’ya göre ise bu tür büyük patlamalar ve sonrasında yaşanan fırtınalar, elektrik kesintisi, radyo frekanslarının ve navigasyon sinyallerinin bozulması gibi durumların oluşmasına neden oluyor. Bu durum, elektronik aletlerin bozulmasına neden olabileceği gibi havacılık ve uzay araçları için de büyük bir risk teşkil edebiliyor.

İLGİLİ HABERLER

350 TL'ye tencere, 200 TL'ye tava... A101 28 Mart indirimleri mutfakları yeniletiyor

350 TL'ye tencere, 200 TL'ye tava... A101 28 Mart indirimleri mutfakları yeniletiyor

41 kere maşallah sözünün gizemi ortaya çıktı! Meğer bu yüzden deniyormuş

41 kere maşallah sözünün gizemi ortaya çıktı! Meğer bu yüzden deniyormuş

Banka hesabında parası olanlar hemen bunu yapsın! O tarihten sonra hesaptaki tüm para silinecek

Banka hesabında parası olanlar hemen bunu yapsın! O tarihten sonra hesaptaki tüm para silinecek

Buzluktaki kıymayı saatlerce beklemeye son! Bu yöntemle donmuş kıyma 10 dakikada çözülecek

Buzluktaki kıymayı saatlerce beklemeye son! Bu yöntemle donmuş kıyma 10 dakikada çözülecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbullulara müjdeli haber verildi! 31 Mart'a kadar tamamen ücretsiz olacak
2
Tapusu olanlar için süre daraldı! 2 hafta içinde bunu yapmayan bin pişman olacak
3
AKP’nin büyük Ankara mitingi bugün
4
Akaryakıt fiyatlarında büyük şok! Tamamen değişiyor: 30 Nisan'a kadar süre verildi
5
Devlet o kişilere artık ehliyet vermeyecek! Milyonların hayalini suya düşüren karar
6
15 TL ödemekten kaçan 12.000 TL verecek! O tarihe kadar başvurmayan yandı
7
Emeklilik şartları sil baştan değişti! 10 yılla emeklilikte SGK piyangosu

Bu yöntemi öğrenince bir daha küflenmiş ekmek görmeyeceksiniz!

Buzluktaki kıymayı saatlerce beklemeye son! Bu yöntemle donmuş kıyma 10 dakikada çözülecek

Bankalar genç yaşlı ayırmıyor! Bu şartı sağlayan herkese 5000 TL destek müjdesi verildi

Emeklilere asgari ücret ayarı yolda! Meclis kapısına dayandı: O tarihe dikkat!

350 TL'ye tencere, 200 TL'ye tava... A101 28 Mart indirimleri mutfakları yeniletiyor

Ramazan da kırmızı et desteği: Başvuracak olan vatandaşa kasaplardan verilecek

Banka hesabında parası olanlar hemen bunu yapsın! O tarihten sonra hesaptaki tüm para silinecek

Banka 1.000 TL'den vazgeçti! ''Paraiste'' 'yene harcadığı kadarını geri ödüyor

Demlikteki son çayı sakın lavaboya dökmeyin! Meğer bu işler için biçilmiş kaftanmış

31 Mart sonrası bu ürünlere zam kapıda! Stok yapmayan zamdan nasibini alacak

41 kere maşallah sözünün gizemi ortaya çıktı! Meğer bu yüzden deniyormuş

Tarım Kredi Market indirimi nirvanaya çıkardı! O ürünlerde yüzde 40'a varan süper Ramazan indirimi