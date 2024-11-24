Güney Kore'de Askerlikten Kaçmaya Çalışan Kişiye Hapis Cezası Verildi

Güney Kore'de Askerlikten Kaçış Cezalandırıldı

Güney Kore'nin başkenti Seul'de, kasıtlı bir şekilde kilo alarak askerlikten kaçmaya çalışan bir erkeğe bir yıl hapis cezası verildi. The Korea Herald gazetesinin raporuna göre, Dongbu Bölge Mahkemesi, ismi açıklanmayan 26 yaşındaki sanığın askerlik hizmet yasasını ihlal ettiğine hükmetti.

Hapis Cezası ve Arkadaşının Rolü

Mahkeme, söz konusu kişinin askerlik muayenesi öncesi günlük besin ve su tüketimini kasıtlı olarak artırdığı görüşünde bulunarak, 2 yıl ertelemeli bir yıl hapis cezası verdi. Ayrıca, kasıtlı kilo alması konusunda ona yardımcı olan arkadaşının da suça yardım ve yataklık etme gerekçesiyle 2 yıl ertelemeli 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Askere Alım Kategorileri

Mahkeme, sanık ile arkadaşının daha önce herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olduğunu ve sanığın hatasını kabul ettiğini belirterek hafif ceza verilmesine karar verdi. Sanığın, Ekim 2017'de yapılan ilk muayenesinde muharip rolde askerlik yapmasına olanak veren 2. kategoride sınıflandırıldığı, ancak Haziran 2023'te yapılan son muayenesinde askerlik görevini başka bir devlet dairesinde yerine getirme hakkı tanıyan 4. kategoride değerlendirildiği kaydedildi.

Zorunlu Askerlik Uygulaması

Güney Kore'de herhangi bir fiziksel sorunu bulunmayan erkekler için en az 18 ay zorunlu askerlik hizmeti mevcuttur.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.