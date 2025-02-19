Güney Kore'de Başbakan Han Duck-soo'nun Azil Davası Görüldü

Güney Kore'de Azil Davası Duruşması Yapıldı

Güney Kore'de, 2024'te ilan edilen sıkıyönetim sonrası başbakanlık görevinden uzaklaştırılan Han Duck-soo hakkında azil davasının duruşması yapıldı. Yonhap ajansının aktardığına göre, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol tarafından alınan sıkıyönetim kararında payı olduğu iddiasıyla görevden alınmasından iki ay sonra Han'ın yargılanmasına başlandı.

Han Duck-soo'nun İfadesi

Han, Anayasa Mahkemesinde görülen azil davası duruşmasına katılarak, sıkıyönetim kararı üzerindeki etkisini reddetti. Duruşma esnasında Anayasa Mahkemesinden görevine iade edilmesi talebinde bulunan Han, sıkıyönetim planlarından haberdar olmadığını söyledi ve Yoon'un kararlarını yeniden gözden geçirmesi için onu yönlendirdiğini savundu. Han, "Başkanı farklı bir seçim yapmaya ikna edemedim," ifadesinde bulundu.

Sıkıyönetim İlanı ve Sonrasındaki Gelişmeler

27 Aralık 2024'te devlete karşı muhalefet faaliyetleri gerekçesiyle Yoon Suk Yeol tarafından uygulamaya konulan sıkıyönetim sonrası, Han Duck-soo görevden uzaklaştırılmıştı. Yoon, 3 Aralık 2024 gecesi yaptığı bir konuşmada sıkıyönetim ilan etmiş, ancak meclisin oylamasıyla bu karar geri alınmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamayla Yoon'un görevden geçici olarak uzaklaştırılması sonrası han, vekalet eden Başbakan olarak atandı. Ancak muhalefetin girişimiyle 27 Aralık 2024'te yapılan oylama sonucu Han Duck-soo için de azil kararı verilmiş ve Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Choi Sang-mok devreye girmiştir.