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Güney Kore'de Feribot Alabora Oldu: 5 Kişi Kayıp

Güney Kore'de alabora olan bir feribotta 5 kişi kayboldu, kurtarılan 2 kişi bulunurken arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 18:50
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 18:50
Güney Kore'de Feribot Alabora Oldu: 5 Kişi Kayıp

Güney Kore'de Feribot Alabora Oldu

Güney Kore'nin batısındaki Seosan kenti açıklarında meydana gelen olayda 83 tonluk bir feribot alabora oldu. Feribotta bulunan 7 kişiden 2'si kurtarıldı, kaybolan 5 kişinin bulunması için arama kurtarma çalışmaları hızla devam ediyor.

Arama Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

Yonhap haber ajansının Güney Kore Sahil Güvenliği'nin açıklamalarına dayandırdığı habere göre, olayın olduğu bölgedeki ekipler, yüksek gelgit nedeniyle arama çalışmalarında zorluklar yaşıyor. Arama kurtarma faaliyetleri tüm hızıyla sürerken, yetkililer kaybolanların bulunması için her türlü çabayı sarf ediyor.

Maliye Bakanı’nın Açıklamaları

Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Maliye Bakanı Choi Sang-mok, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ile Başbakan Han Duck-soo'nun azil süreçleri dolayısıyla iki makama da vekalet ettiğini belirtti. Bakan, "Sahil Güvenlik ve ilgili kurumlar, bölgedeki güçlü akıntıları ve aramanın gece gerçekleştirildiğini dikkate alarak, mevcut tüm kaynak ve personeli seferber etmelidir. Ayrıca kurtarma görevlilerinin güvenliği de ön planda olmalıdır," şeklinde konuştu.

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