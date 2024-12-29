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Güney Kore'de Yolcu Uçağı İnişte Kontrolden Çıktı: 47 Kişi Hayatını Kaybetti

Güney Kore'deki uçak kazasında 47 kişi hayatını kaybetti. Kazanın detayları ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 06:03
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 06:03
Güney Kore'de Yolcu Uçağı İnişte Kontrolden Çıktı: 47 Kişi Hayatını Kaybetti

Güney Kore'de Uçak Kazası: 47 Hayat Kaybı

Güney Kore'nin Muan şehrinde tragik bir uçak kazası meydana geldi. 181 kişi taşıyan yolcu uçağı, iniş sırasında kontrolden çıkarak pistten savruldu. İlk belirlemelere göre, kazada 47 kişi hayatını kaybetti.

Kazanın Detayları

Güney Kore ajansı Yonhap tarafından yayınlanan habere göre, Jeju Air havayolu şirketine ait uçak, Seul'ün 288 kilometre güneybatısındaki Musan Uluslararası Havalimanı'na inişte kaza yaptı. Uçak, iniş sırasında kontrolünü kaybederek havalimanını çevreleyen çite çarptı.

Emniyet ve itfaiye yetkilileri, uçağın kuyruk bölümünün koptuğunu ve alev aldığını belirtirken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için hemen müdahale etti. Şu ana kadar uçaktan 2 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

Yolcu Profili

Uçakta 175 yolcu ve 6 mürettebat bulunuyordu. Uçağın Bangkok-Muan seferini yaptığı ve yolcuların çoğunun Güney Kore vatandaşı olduğu, sadece 2 Tayland vatandaşı dışında diğer yolcuların Güney Koreli olduğu kaydedildi.

Araştırmalar Sürüyor

Arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken, kazanın sebebi ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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