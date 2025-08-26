DOLAR
Güney Kore: PPP'nin Yeni Genel Başkanı Jang Dong-hyeok Seçildi

Halkın Gücü Partisi'nde milletvekili Jang Dong-hyeok, yüzde 50,27 oyla genel başkan seçildi; Yoon'un azil süreci ve tutuklanmaları siyasi gündemi şekillendiriyor.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 14:12
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 14:12
Güney Kore: PPP'nin Yeni Genel Başkanı Jang Dong-hyeok Seçildi

Güney Kore'de PPP Genel Başkanlığına Jang Dong-hyeok getirildi

Güney Kore'de, görevinden azledilen eski Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol'un daha önce mensubu olduğu ana muhalefet partisi Halkın Gücü Partisi (PPP)'nin yeni genel başkanı Jang Dong-hyeok oldu.

Parti içi yarış ve sonuç

Yonhap'ın aktardığına göre, haziran başında yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde PPP'nin adayı Kim Moon-soo ile milletvekili Jang Dong-hyeok parti genel başkanlığı için yarıştı. Parti kongresinde yapılan oylamada Kim yüzde 49,73 oy alırken Jang oyların yüzde 50,27'sini alarak başkan seçildi.

Jang'ın zafer mesajı ve parti hedefleri

Seçimi kazanan Jang, zafer konuşmasında şunları söyledi: "Eğer doğru yol buysa, pes etmeden ilerleyeceğim. Diğer sağ görüşlü vatandaşlarla dayanışma içinde, Lee Jae Myung yönetimini devirmek için elimden geleni yapacağım."

2022 ara seçimlerinde milletvekili olarak parlamentoya giren Jang, gelecek yıl yapılacak yerel seçimlerde partisini yönlendirecek önemli bir isim olacak. Jang, ayrıca eski Devlet Başkanı Yoon'un görevden alınması ve tutuklanma sürecine karşı çıktığıyla biliniyor.

Yoon Suk Yeol'un azil ve tutuklanma süreci

Dönemin Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te muhalefetin "devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ve sıkıyönetimi uygulamakla görevlendirilen askerler Ulusal Meclis'e girmişti. Meclisin kararı kaldırması ve Bakanlar Kurulu onayıyla Yoon geri adım atmak zorunda kaldı.

Ulusal Meclis'in 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesi'nin kararına dek geçici olarak görevden uzaklaştırıldı. Anayasa Mahkemesi, yargılama sonunda 4 Nisan'da Ulusal Meclis'in azil istemini kabul ederek Yoon'un sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınmasını onayladı.

Yoon'un azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Parti'nin (DP) adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran'da Meclis'te yemin ederek resmen göreve başladı.

Yoon ilk olarak 19 Ocak'ta Seul Batı Bölge Mahkemesi kararıyla "ayaklanmaya liderlik etmek" ve "görevi kötüye kullanmak" suçlamasıyla tutuklanmış; 7 Mart'ta tutukluluğa itirazının kabul edilmesiyle tahliye edilmişti. Bunun ardından Yoon hakkında 9 Temmuz'da ikinci kez tutuklama kararı çıkarıldı.

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor