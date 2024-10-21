Güney Sudan'da Seller 1 Milyondan Fazla Kişiyi Etkiliyor

Güney Sudan'da Sellerin Etkileri

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), eylül başından bu yana Güney Sudan'ın çeşitli bölgelerinde meydana gelen şiddetli yağışların, 1 milyondan fazla kişiyi etkilediğini bildirdi.

Yerinden Edilen Kişiler ve Karşılaşılan Zorluklar

OCHA'nın yaptığı açıklamada, ülke genelinde yaşanan sellerin yaklaşık 271 bin kişiyi yerinden ettiği, yüz binlerce kişinin ise evlerinin, iş yerlerinin ve tarım arazilerinin su altında kalması nedeniyle ciddi zararlar gördüğü ifade edildi.

Ulaşım ve Gıda Güvenliği Sorunları

Ayrıca, aşırı yağış ve seller, 15 önemli tedarik yolunu kullanılamaz hale getirdi. Yıl sonuna kadar su baskınlarının devam etmesi ve bu durumdan 3,3 milyon kişinin etkilenmesi beklentisi, bölgedeki insani krizi derinleştiriyor.

Gıda Güvensizliği Durumu

Güney Sudan, şiddetli sel ve kuraklık gibi doğal afetlerden dolayı sürekli olarak yüksek seviyelerde akut gıda güvensizliği yaşamaktadır. Bu yıl, ülke nüfusunun yaklaşık yarısı olan 7,1 milyon kişinin kriz seviyesinde gıda güvensizliği ile karşı karşıya olduğu tahmin edilmektedir.

Artan Mülteci Sayısı ile Daha da Kötüleşen Durum

Bu insani krizin, Sudan'daki çatışmalardan kaçan 630 binden fazla Güney Sudanlı ile yaklaşık 200 bin Sudanlı mültecinin ülkeye gelmesiyle daha da kötüleştiği belirtiliyor.

Uluslararası Toplumun Uyarısı

Güney Sudan hükümeti, mayıs ayında uluslararası toplumu, ülkeye beklenen olağanüstü sel riski konusunda uyarmıştı.

Bu zorlu süreçte, uluslararası yardım kuruluşlarının destek sağlaması büyük önem taşıyor.