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Gurbetçiler Türkiye'ye Dönüş Yolu: Sevinç ve Hasretle Dolup Taşıyor

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek için geri dönen gurbetçiler, vatanlarına olan özlemlerini dile getiriyor.

Yayın Tarihi: 09.07.2025 12:24
Güncelleme Tarihi: 09.07.2025 12:24
Gurbetçiler Türkiye'ye Dönüş Yolu: Sevinç ve Hasretle Dolup Taşıyor

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek üzere yola çıkan gurbetçiler, Türkiye'ye giriş yapmanın mutluluğunu yaşıyor. Edirne'deki sınır kapılarından yurda giriş yapan gurbetçiler, işlemlerini tamamladıktan sonra memleketlerine doğru yola koyuluyor. Alınan haberlerde, gurbetçilerin sevinç dolu anları dikkat çekiyor.

Gurbetçi Cennetine Hoşgeldiniz

Almanya'nın Hannover kentinden gelen Sinan Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yolculuğun ardından Türkiye'ye kavuşmanın mutluluğunu duyduğunu dile getirdi. Tatilini memleketi Adana'da geçireceğini belirten Aksoy, "Vatanımıza kavuştuk, keyfimiz yerinde. Havası güzel, insanları güzel. Bir yıl boyunca vatana kavuşmak için bekliyoruz. Gurbetçi olmak böyle bir şey işte. Gurbetin eziyetini çekip memlekete gelmek çok güzel oluyor," ifadelerini kullandı.

Bayramlarda Özlem Tavan Yapıyor

Aynı zamanda, gurbetçilerin Türkiye'ye sevinç içinde gelirken dönüşte hüzünle ayrıldığını vurgulayan Aksoy, gurbette bayramların çok zor geçtiğini kaydetti. Almanya'nın Frankfurt kentinden gelen Özkan Aktacı da Türkiye'yi özlediğini dile getirerek, tatilini akraba ziyaretleriyle geçireceğini aktardı. Aktacı, "Tekirdağ ve Eskişehir'de ziyaretlerde bulunacağız. Yıllardır gelip gidiyoruz. Bu yıl da geldiğimiz için çok mutluyuz," dedi.

Vatan Hasreti Son Buldu

Yine Almanya'dan gelen Zabit Kaygusuz ise yolculuğun yorucu geçtiğini belirtirken, vatana kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını anlattı. Kaygusuz, "İnanın karşıdan gelirken Türk bayrağını görünce yorgunluk dahi kalmıyor. Ağlamamak elde değil. Tatilde vatanımda her günümü dolu dolu değerlendireceğim," şeklinde konuştu.

Gurbetçilerin Türkiye'ye dönüşünün ardında sergilenen bu duygu dolu kareler, vatan sevgisinin ve özlemin ne denli büyük olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek için yaşadıkları Avrupa ülkelerinden yola çıkan...

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek için yaşadıkları Avrupa ülkelerinden yola çıkan gurbetçilerin gelişleri sürüyor. Edirne'deki sınır kapılarından yurda giriş yapan gurbetçiler, işlemlerini tamamladıktan sonra memleketlerine doğru yola koyuluyor.

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek için yaşadıkları Avrupa ülkelerinden yola çıkan...

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek için yaşadıkları Avrupa ülkelerinden yola çıkan gurbetçilerin gelişleri sürüyor. Edirne'deki sınır kapılarından yurda giriş yapan gurbetçiler, işlemlerini tamamladıktan sonra memleketlerine doğru yola koyuluyor.

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