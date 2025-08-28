DOLAR
Gurbetçilerin Dönüşü Kapıkule'de Yoğunlaştı — Edirne'de Hareketlilik Sürüyor

İzinlerini tamamlayan gurbetçilerin dönüşleri sürüyor; en çok Edirne Kapıkule Sınır Kapısı kullanılıyor, yoğunluk ve duygusal vedalar gözlemleniyor.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 13:34
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 13:34
Kapıkule'de yoğunluk ve duygusal vedalar

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren gurbetçilerin dönüşleri devam ediyor. İzinlerini tamamlamalarına kısa süre kala yola çıkan gurbetçiler, en çok Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'nı kullanıyor.

Kapıkule'deki hareketlilik nedeniyle zaman zaman yoğunluk yaşanıyor. Gümrük işlemlerini gerçekleştiren gurbetçiler, sevinçle geldikleri Türkiye'den buruk ayrılıyor.

Gurbetçilerin duygusal anları

Ayhan Kuzucu, ailesiyle Almanya'ya dönerken AA muhabirine dönüş yolunun her zaman hüzünlü olduğunu söyledi: "Memleketim Sivas'ta iznimizi geçirdik. Çok şükür, güzel geçti. Şimdi gurbete gidiyoruz, geride ailemi bıraktım. Zor oluyor. İnsan duygulanıyor. Gurbette en çok aileyi özlüyoruz."

Kadir Coşkun, Fransa'ya gittiğini belirterek güzel bir tatil geçirdiğini ifade etti ve "Dönüş yolu hüzünlü oluyor. Memleketimizi özlüyoruz. Ezan sesini, akrabaları, her şey özlüyoruz. Giderken içimiz buruk oluyor." diye konuştu.

Ali Yıldız ise sevinçle geldikleri Türkiye'den hüzünle ayrıldıklarını belirterek, "Çocuklar, hiç ayrılmak istemiyor. Türkiye'yi çok seviyoruz. Yurt dışında yaşamaya biraz alıştık ama geride kalanlara özlem duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Eylül Bektaş de Almanya'ya döneceğini belirterek 11 ay boyunca tatile çıkmayı ve Türkiye'ye gelmeyi beklediklerini dile getirdi.

