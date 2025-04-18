Gürcistan'da 'Sazdan Saza, Gönülden Gönüle' Etkinliği: Aşıklık Geleneği Buluşması

Gürcistan'da Aşıklık Geleneği Yeniden Hayat Buldu

Tiflis Yunus Emre Enstitüsü (YEE), "Sazdan Saza, Gönülden Gönüle: Aşıklık Geleneği Buluşması" etkinliği çerçevesinde Tiflis ve Kepenekçi köyünde iki etkileyici program düzenledi. UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'nde yer alan aşıklık geleneği, bu etkinliklerle Gürcistan'da yeniden canlanmış oldu.

Kepenekçi'de Kültürel Buluşma

Etkinliklerin ilki, Kvemo Kartli bölgesindeki Kepenekçi köyünde, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından restore edilen Aşık Kamandar Efendiyev Müze Evi'nde gerçekleştirildi.

Tiflis'te Yeni Bir Gönül Köprüsü

İkinci program ise Tiflis'teki Mirza Fatali Akhundov Müzesi ve Azerbaycan Kültür Müzesi'nde düzenlendi. Tiflis YEE Koordinatörü Zekeriya Gültekin, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Aşıklık geleneği, sadece bir müzik biçimi değil, halkların ortak hafızasıdır. Sazla, sözle, sevgiyle kurduğumuz bu gönül köprüsünün daim olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Unutulmaz Performanslar

Etkinlik boyunca Gürcistan'dan ünlü aşık Nargile Mehtiyeva ve Türkiye’den Kars yöresinin tanınmış aşığı Günay Yıldız sahne aldı. Geleneksel sazlar eşliğinde sundukları türküler ve halk hikâyeleriyle dinleyicilere duygusal anlar yaşatan sanatçılar, kültürel değerlerimizi zenginleştirdi.

Övgüler ve Teşekkür Belgeleri

Geniş bir dinleyici kitlesinin katıldığı etkinlikte Türkiye ile Azerbaycan büyükelçiliklerinin temsilcileri, TİKA Gürcistan Koordinatörü Zeynep Bayrak, Gürcistan Uluslararası Maarif Okulları Koordinatörü Faruk Tekşen ve çok sayıda sanatsever bir araya geldi. Etkinliğin sonunda sanatçılara teşekkür belgeleri ve çiçek takdim edildi.

Gelecek Planları

Bu tür buluşmaların gelecek yıllarda da sürdürülmesi planlanıyor. Gerçekleştirilen etkinliklerle, UNESCO’nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’nde yer alan aşıklık geleneğinin uluslararası düzeyde tanıtılması hedefleniyor.

Tiflis Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) "Sazdan Saza, Gönülden Gönüle: Aşıklık Geleneği Buluşması" etkinliği kapsamında Tiflis ve Kepenekçi köyünde iki program düzenlendi. Enstitü tarafından Tiflis’teki Mirza Fatali Akhundov Müzesi ve Azerbaycan Kültür Müzesi'nde düzenlenen etkinlikte Gürcistan'dan ünlü aşık Nargile Mehtiyeva sahne aldı.

Tiflis Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) "Sazdan Saza, Gönülden Gönüle: Aşıklık Geleneği Buluşması" etkinliği kapsamında Tiflis ve Kepenekçi köyünde iki program düzenlendi. Enstitü tarafından Tiflis’teki Mirza Fatali Akhundov Müzesi ve Azerbaycan Kültür Müzesi'nde düzenlenen etkinlikte Gürcistan'dan ünlü aşık Nargile Mehtiyeva sahne aldı.