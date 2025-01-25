Guterres'ten Husi Yönetimine Sert Tepki: BM Personeli Keyfi Alıkonamaz!

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yemen'de Husi yönetimi tarafından gerçekleştirilen 7 BM personelinin alıkonulmasını şiddetle kınadı. Yaşanan bu olay, 23 Ocak'ta Husi kontrolündeki bölgelerde meydana geldi.

Guterres, yazılı açıklamasında, "BM ve ortaklarının personeli, görevlerini icra ederken hedef alınmamalı, tutuklanmamalı ya da gözaltına alınmamalıdır." ifadelerine yer verdi. Ayrıca, alıkonulan tüm BM, uluslararası örgütler, sivil toplum kuruluşları ve diplomatik misyon temsilcilerinin derhal serbest bırakılması gerektiğini vurguladı.

Guterres, yalnızca bahsi geçen 7 personelin değil, Haziran 2024 itibarıyla ve daha önceki yıllarda keyfi olarak alıkonulan diğer BM personeli ile uluslararası ve yerel sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması gerektiğini belirtti. Husi yönetiminin daha önce verdiği taahhütleri yerine getirmesi gerektiğinin altını çizdi.

Alıkoyma eylemlerinin, BM'nin Yemen'deki milyonlarca ihtiyaç sahibine yardım ulaştırma çabalarını olumsuz etkilediğini ifade eden Guterres, Husileri Yemen halkının çıkarlarını gözetmeye ve ülkede barışa ulaşılması yönündeki çabalara destek olmaya çağırdı.

Guterres, "BM’nin keyfi alıkonulan personelin serbest bırakılması için tüm kanallar aracılığıyla çalışmalarını sürdüreceğini" dile getirerek, uluslararası ortakların, sivil toplum kuruluşlarının ve Yemen halkına destek veren tüm kesimlerin kolektif dayanışmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

BM, Yemen'in başkenti Sana'da çalışanlarına yönelik alıkoyma eylemlerinin ardından, Husilerin kontrolündeki bölgelerdeki tüm faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu.